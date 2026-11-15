Un seul joueur du PSG titulaire contre la Turquie ?

Ce dimanche soir (20h45, TF1), l’équipe de France affronte la Turquie pour la dernière journée de la phase de poules de la Ligue des nations. Un seul joueur du PSG devrait être titulaire ce soir.

Après sa défaite contre l’Italie jeudi soir (3-1), l’équipe de France retrouve les terrains ce dimanche soir avec la réception de la Turquie à Bordeaux pour le compte de la sixième et dernière journée de la phase de poules de la Ligue des nations. Deuxième de son groupe à égalité de points avec les Italiens, la France ne devra pas perdre ce soir pour valider son ticket pour les quarts de finale de la compétition. Pour cette rencontre, Zinédine Zidane devrait apporter quelques changements dans son onze de départ. Comme contre la Squadra Azzurra, le sélectionneur des Bleus ne devrait aligner qu’un seul joueur du PSG au coup d’envoi.

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Warren Zaïre-Emery titulaire au milieu ?

Titulaire jeudi, Désiré Doué a été victime d’un coup de coude dans le visage qui avait fait reculer l’une de ses incisives. Après un passage chez le dentiste, le numéro 14 du PSG a participé à l’entraînement de veille de match avec ses coéquipiers. Lors de la séance, il portait un protège-dents, comme le rapporte Le Parisien. Devant la presse, Zinédine Zidane a expliqué que tous les joueurs convoqués pour ce rassemblement étaient aptes pour la rencontre contre la Turquie. Désiré Doué pourrait donc jouer ce soir. Mais selon L’Equipe et Le Parisien, il devrait commencer la rencontre sur le banc. Zinédine Zidane devrait aligner une attaque, Michael Olise à droite, Kylian Mbappé, préservé face à l’Italie en raison d’une douleur aux ischio-jambiers, en pointe, et Bradley Barcola à gauche. Laissé sur le banc contre l’Italie, Warren Zaïre-Emery pourrait être titulaire dans le milieu de terrain aux côtés d’Eduardo Camavinga et Rayan Cherki pour le quotidien sportif, ou Eduardo Camavinga et Lucas Da Cunha pour le quotidien francilien. En défense, les deux quotidiens ne s’accordent pas non plus. Pour L’Equipe, Mike Maignan devrait être défendu par un quatuor composé de Saël Kumbedi, Jérémy Jacquet, Ibrahima Konaté et Andy Diouf, alors que pour Le Parisien, Lenny Yoro prendrait la place de Jérémy Jacquet en défense centrale. Senny Mayulu, qui a connu sa première sélection contre l’Italie jeudi, devrait commencer sur le banc.