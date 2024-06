Un seul joueur du PSG titulaire contre les Pays-Bas ?

Ce soir (21 heures, M6, BeIN Sports 1), la France affronte les Pays-Bas. Pour cette rencontre, Didier Deschamps pourrait titulariser deux joueurs du PSG.

Après avoir battu l’Autriche lors de son entrée en lice à l’Euro 2024, l’équipe de France affronte les Pays-Bas ce soir dans le choc du groupe D. En cas de victoire, la France se qualifierait pour les huitièmes de finale et pourrait même être assurée de terminer première de son groupe. Pour cette rencontre, Didier Deschamps pourrait apporter des changements dans son onze de départ. Victime d’une fracture du nez contre les Autrichiens, Kylian Mbappé ne devrait pas pouvoir tenir sa place contre les Néerlandais. Pour pallier l’absence de son capitaine, le sélectionneur des Bleus pourrait revenir à une tactique qu’il a utilisé à la Coupe du Monde 2018 selon l’Equipe et Le Parisien.

Pas de Bradley Barcola au coup d’envoi

Il placerait ainsi Adrien Rabiot dans le rôle de Blaise Matuidi en Russie. L’ancien du PSG occuperait le couloir gauche de l’attaque de l’équipe de France et laisserait sa place au milieu de terrain au côté de N’Golo Kanté à Aurélien Tchouaméni. Marcus Thuram devrait retrouver la pointe de l’attaque avec un Ousmane Dembélé dans le couloir droit. Antoine Griezmann se placerait derrière les attaquants dans un rôle un peu plus avancé que contre l’Autriche. En défense, pas de surprise, celle utilisée contre l’Autriche devrait être reconduite. Alors que la possibilité de voir Bradley Barcola titulaire était évoquée, le numéro 29 du PSG devrait commencer sur le banc, comme Randal Kolo Muani et Warren Zaïre-Emery.

Le XI probable de la France selon L’Equipe et Le Parisien : Maignan – Koundé, Upamecano, Saliba, T. Hernandez – O. Dembélé, Kanté, Tchouaméni, Rabiot – M. Thuram, Griezmann (cap.)

Les équipes probables de Pays-Bas / France (L’Equipe)