Un seul joueur du PSG titulaire lors d’Allemagne / France ?

Battue par l’Espagne, l’équipe de France va affronter l’Allemagne en petite finale de la Ligue des nations. Un seul joueur du PSG devrait être titulaire lors de cette rencontre.

Avant de retrouver le PSG pour préparer la Coupe du monde des clubs, trois joueurs du club de la capitale sont concernés par la petite finale de la Ligue des nations entre l’Allemagne et la France ce dimanche après-midi (15 heures, TF1). Titulaire lors de la défaite contre l’Espagne en demi-finale (5-4), Ousmane Dembélé s’est blessé et a dû quitter le rassemblement. Touché au quadriceps de la cuisse gauche, le numéro 10 du PSG devrait être absent entre deux et trois semaines. Également forfait pour ce match, Bradley Barcola est blessé au genou, mais devrait être apte pour le match contre l’Atlético de Madrid en Coupe du monde des clubs, dans une semaine.

Désiré Doué devrait être remplaçant

Pour affronter les Allemands, Didier Deschamps devrait effectuer un large turnover. Titulaire contre l’Espagne, Désiré Doué devrait cette fois-ci débuter sur le banc. Entré en fin de match contre les Espagnols, Lucas Hernandez devrait cette fois-ci être dans le onze de départ. Le défenseur du PSG devrait être associé à Badé en défense centrale pour L’Equipe. Pour Le Parisien, c’est Benjamin Pavard qui devrait être associé à Lucas Hernandez. Pour les deux dernières places en défense, Malo Gusto, auteur d’une bonne entrée face à l‘Espagne, devrait occuper le couloir droit, Lucas Digne le couloir gauche. Quatrième buteur de la France jeudi soir, Randal Kolo Muani devrait être titulaire dans le couloir droit de l’attaque française.