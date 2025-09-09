Un seul joueur du PSG titulaire lors de France / Islande ?

Ce mardi soir (20h45, TF1), l’équipe de France affronte l’Islande au Parc des Princes. Un seul joueur du PSG devrait être titulaire lors de ce match, Bradley Barcola.

Après s’être imposée contre l’Ukraine vendredi soir (0-2), la France voudra faire la passe de deux ce soir contre l’Islande – au Parc des Princes – lors des Qualifications à la Coupe du monde 2026. Dans sa liste initiale, Didier Deschamps avait convoqué cinq joueurs du PSG. Deux d’entre eux ont dû quitter prématurément le rassemblement en raison de blessures, Ousmane Dembélé et Désiré Doué. Ne reste plus que Lucas Chevalier, Lucas Hernandez et Bradley Barcola. Seul l’un d’entre eux devrait être titulaire ce soir dans un stade qu’il connaît bien.

Une deuxième titularisation de suite

En effet, selon L’Equipe, Le Parisien et RMC Sport, Bradley Barcola devrait être titulaire contre les Islandais. Déjà titulaire contre l’Ukraine, le numéro 29 du PSG occuperait le couloir gauche dans un système en 4-4-2 de Didier Deschamps, même si le quotidien sportif estime que la France jouera de nouveau en 4-2-3-1 comme contre les Ukrainiens et que le joueur du PSG devrait occuper le couloir droit. Il accompagnerait Michael Olise, dans le couloir droit, et le duo Kylian Mbappé-Marcus Thuram en pointe. Comparé à sa composition alignée contre les Ukrainiens, le sélectionneur des Bleus ne devrait opérer que deux changements, Marcus Thuram qui prendrait la place de Désiré Doué, donc, et Théo Hernandez qui remplacerait Lucas Digne dans le couloir gauche de la défense des Bleus.