Barcola France
Image : Compte X : @PSG_inside

Un seul joueur du PSG titulaire lors de France / Islande ?

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas9 septembre 2025

Ce mardi soir (20h45, TF1), l’équipe de France affronte l’Islande au Parc des Princes. Un seul joueur du PSG devrait être titulaire lors de ce match, Bradley Barcola.

Après s’être imposée contre l’Ukraine vendredi soir (0-2), la France voudra faire la passe de deux ce soir contre l’Islande – au Parc des Princes – lors des Qualifications à la Coupe du monde 2026. Dans sa liste initiale, Didier Deschamps avait convoqué cinq joueurs du PSG. Deux d’entre eux ont dû quitter prématurément le rassemblement en raison de blessures, Ousmane Dembélé et Désiré Doué. Ne reste plus que Lucas Chevalier, Lucas Hernandez et Bradley Barcola. Seul l’un d’entre eux devrait être titulaire ce soir dans un stade qu’il connaît bien. 

A voir aussi : Deschamps comprend la colère du PSG après les blessures de Dembélé et Doué

Deschamps comprend la colère du PSG après les blessures de Dembélé et Doué
canalsupporters.com

Une deuxième titularisation de suite

En effet, selon L’Equipe, Le Parisien et RMC Sport, Bradley Barcola devrait être titulaire contre les Islandais. Déjà titulaire contre l’Ukraine, le numéro 29 du PSG occuperait le couloir gauche dans un système en 4-4-2 de Didier Deschamps, même si le quotidien sportif estime que la France jouera de nouveau en 4-2-3-1 comme contre les Ukrainiens et que le joueur du PSG devrait occuper le couloir droit. Il accompagnerait Michael Olise, dans le couloir droit, et le duo Kylian Mbappé-Marcus Thuram en pointe. Comparé à sa composition alignée contre les Ukrainiens, le sélectionneur des Bleus ne devrait opérer que deux changements, Marcus Thuram qui prendrait la place de Désiré Doué, donc, et Théo Hernandez qui remplacerait Lucas Digne dans le couloir gauche de la défense des Bleus.

  • Le XI de la France contre l’Islande selon L’Equipe : Maignan – Koundé, Konaté, Upamecano, T.Hernandez – Tchouaméni, Koné, Barcola, Olise, Thuram – Mbappé 
  • Le XI de la France contre l’Islande selon Le Parisien et RMC Sport : Maignan – Koundé, Konaté, Upamecano, T.Hernandez – Olise, Tchouaméni, Koné, Barcola – Thuram, Mbappé 

Tags
Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas9 septembre 2025

Articles similaires

Jade Le Guilly

Féminines PSG – Jade Le Guilly victime d’une rupture du ligament croisé

9 septembre 2025
Marquinhos

Carlo Ancelotti encense Marquinhos, « l’un des meilleurs défenseurs du monde »

9 septembre 2025
Revue De Presse Psg

Revue de presse PSG : Kimpembe, FFF, Franck Le Gall…

9 septembre 2025
Psg forum de nuit 2

Communauté CS – Le forum de nuit

8 septembre 2025
Bouton retour en haut de la page