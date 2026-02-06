Parc Des Princes
Image : psg.fr

Un show de Booba en marge du Classico entre le PSG et l’OM ?

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas6 février 2026

Dimanche soir (20h45, Ligue 1 +), le PSG affronte Marseille en clôture de la 21e journée de Ligue 1. Booba pourrait assurer un mini-concert en marge du Classico.

Le PSG reçoit Marseille – au Parc des Princes – en clôture de la 21e journée de Ligue 1. Avec ce troisième et dernier Classico de la saison, le club de la capitale voudra s’imposer afin de conserver sa place de leader et de creuser un écart significatif avec son rival historique. En effet, avec un succès devant ses supporters, le PSG prendrait douze points d’avance sur Marseille. À l’occasion de ce choc, le club de la capitale devrait offrir un mini-concert à ses supporters présents au Parc des Princes en marge du Classico

PSG – Quand Booba sort un titre en hommage à Désiré Doué
canalsupporters.com

SDM au micro lors du dernier Classico au Parc

Selon les informations du Parisien, le rappeur Booba devrait se produire à l’occasion d’un concert exceptionnel même si la présence du « Duc de Boulogne »  n’a pas été confirmée par le club ni par les agents de l’artiste, explique le quotidien francilien. « Cependant, elle s’inscrit dans une dynamique récente du club, qui a multiplié ces derniers mois les mini-concerts en préambule de certains grands matches. » Comme le rappelle Le Parisien, lors du dernier Classico au Parc des Princes, c’est le rappeur SDM qui avait donné un mini-concert avant la rencontre.

Tags
Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas6 février 2026

Articles similaires

Al Khelaïfi Mbappe

Nouvel épisode dans le feuilleton qui oppose le PSG à Mbappé

6 février 2026
Fabian ruiz

Fabian Ruiz trop juste pour le Classico entre le PSG et l’OM ?

6 février 2026
Roberto De Zerbi

De Zerbi : « Contre le PSG, il faut de l’orgueil, de la fierté et avoir faim »

6 février 2026
U19 PSG Youth League

Le PSG connaît son adversaire pour les huitièmes de Youth League

6 février 2026
Bouton retour en haut de la page