Un show de Booba en marge du Classico entre le PSG et l’OM ?

Dimanche soir (20h45, Ligue 1 +), le PSG affronte Marseille en clôture de la 21e journée de Ligue 1. Booba pourrait assurer un mini-concert en marge du Classico.

Le PSG reçoit Marseille – au Parc des Princes – en clôture de la 21e journée de Ligue 1. Avec ce troisième et dernier Classico de la saison, le club de la capitale voudra s’imposer afin de conserver sa place de leader et de creuser un écart significatif avec son rival historique. En effet, avec un succès devant ses supporters, le PSG prendrait douze points d’avance sur Marseille. À l’occasion de ce choc, le club de la capitale devrait offrir un mini-concert à ses supporters présents au Parc des Princes en marge du Classico.

SDM au micro lors du dernier Classico au Parc

Selon les informations du Parisien, le rappeur Booba devrait se produire à l’occasion d’un concert exceptionnel même si la présence du « Duc de Boulogne » n’a pas été confirmée par le club ni par les agents de l’artiste, explique le quotidien francilien. « Cependant, elle s’inscrit dans une dynamique récente du club, qui a multiplié ces derniers mois les mini-concerts en préambule de certains grands matches. » Comme le rappelle Le Parisien, lors du dernier Classico au Parc des Princes, c’est le rappeur SDM qui avait donné un mini-concert avant la rencontre.