Un souhait d’Harry Kane de rester en Premier League ?

Harry Kane fait partie des joueurs pistés par le PSG pour renforcer son poste de numéro 9. Mais ce dossier s’annonce compliqué. L’international anglais souhaiterait poursuivre l’aventure en Premier League.

Le PSG compte recruter un numéro 9 lors du mercato estival. Dans cette optique, plusieurs noms circulent, Randal Kolo Muani, Victor Osimhen, Gonçalo Ramos ou bien encore Harry Kane. Ce dernier, qui arrive en fin de contrat en juin 2024 avec Tottenham ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. Ce dossier part un peu dans tous les sens. Ces derniers jours, le club favori pour l’accueillir se nommait le Bayern Munich. L’international anglais se souhaitait que le club allemand pour son avenir.

Tottenham ne veut pas le vendre

Mais selon Loïc Tanzi, journaliste pour l’Equipe, le joueur des Spurs ne compterait pas quitter la Premier League cet été. Un choix qui complique une possible vente alors que le club londonien ne compte pas entendre parler d’un départ de son buteur, même s’il pourrait partir libre dans un an. Le journaliste indique que le Bayern reste toujours une option pour Kane, mais « il faut être patient dans ce dossier et voir si les positions changent. » Un dossier qui s’annonce compliqué pour tout le monde conclut Loïc Tanzi.