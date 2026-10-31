Un souhait du PSG de prolonger le contrat d’Achraf Hakimi ?

Achraf Hakimi est l’un des cadres du PSG de Luis Enrique. Encore sous contrat jusqu’en 2029, l’international marocain a vu ses dirigeants l’approcher pour évoquer une prolongation de contrat.

Pilier du PSG depuis son arrivée durant l’été 2021 (220 matches, 31 buts, 43 passes décisives), Achraf Hakimi a été l’un des artisans des deux dernières saisons historiques du club de la capitale. L’international marocain est le meilleur latéral droit du monde et figure dans la liste des meilleurs joueurs du monde. Avec les doubles champions d’Europe, il enchaîne les matches et les bonnes prestations. Ses performances attisent les convoitises des plus grands clubs. Le PSG connaît la cote de son joueur mais ne compte pas entendre parler d’un possible départ de son numéro 2.

À lire aussi : PSG – Les louanges de Luis Enrique envers Achraf Hakimi

Encore sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2029

Pour cela, les dirigeants du PSG, ces dernières semaines, ont pris la température pour ouvrir des négociations autour de la prolongation d’un contrat qui court jusqu’en juin 2029, selon L’Equipe. Mais Achraf Hakimi et son entourage ont plutôt freiné les discussions, estimant qu’il restait suffisamment de temps avant de penser à signer un nouveau bail, deux ans après sa dernière prolongation, avance le quotidien sportif. Hier soir, il a éclaboussé de son talent la rencontre contre Le Havre avec trois buts et deux passes décisives. Hakimi est seulement le septième joueur à avoir été impliqué sur cinq buts dans un même match depuis 2006-2007 en Ligue 1, année du début de la prise en compte des statistiques globales, après Neymar, Zlatan Ibrahimović, Edinson Cavani, Kylian Mbappé, Memphis Depay et Carlos Eduardo. Premier défenseur à accomplir cet exploit sur la période, l’ancien du Borussia Dortmund n’avait jamais été impliqué sur plus de deux buts en Ligue 1 en 135 apparitions, conclut L’Equipe.







