Un speaker va retenter sa chance lors de PSG / Liverpool

Après le départ à la retraite de Michel Montana, le PSG n’a pas encore trouvé son remplaçant. Il teste plusieurs candidats. Contre Liverpool, il va confier le rôle à Greg Godefroy, qui a déjà officié à ce poste durant la saison.

Le PSG ne veut pas se tromper dans le choix de son futur speaker, qui aura la lourde tâche de succéder à Michel Montana, l’iconique voix du Parc des Princes pendant plus de trente ans. Depuis le début de la saison, le club de la capitale a confié ce rôle à plusieurs personnes avant de trancher dans les mois à venir et désigné son futur speaker à temps plein. Les Rouge & Bleu ont déjà testé cinq speakers, Greg Godefroy, Miguel Derennes, Jean-Luc Guizonne, Hervé Kolher et Vincent Royet.

Speaker pour la septième fois

Pour le huitième de finale aller de la Ligue des champions contre Liverpool demain soir (21 heures, Canal Plus), le PSG va redonner sa chance à l’un d’entre eux, Greg Godefroy, comme le rapporte Bruno Salomon sur son compte X. Ce dernier, qui anime la matinale de la radio francilienne ICI Paris Ile-de-France, officiera pour son septième match comme speaker au Parc des Princes.