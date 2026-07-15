Un taux de réussite exceptionnel au bac pour les titis du PSG

Le PSG possède l’un des meilleurs centres de formation de France. Si ses équipes brillent sur le terrain, les titis performent aussi dans leur scolarité avec un taux de réussite exceptionnel au bac 2026.

Les équipes de jeunes du PSG ont brillé sur les terrains avec des titres de champions de France U17 et U19, une victoire en Coupe Gambardella et une demi-finale de Youth League. Les titis performent sur le terrain mais également dans leur scolarité. En effet, comme le rapporte Le Parisien, lors de la dernière session du baccalauréat, 97 % des élèves de terminale de la Cité éducative du PSG ont été admis. Un taux bien supérieur à la moyenne nationale (91,4 %) et qui dépasse les 95 % établis l’an dernier. Dans le détail, 33 apprentis footballeurs parisiens, filles et garçons confondus, auront passé le bac cette année : 14 en terminale STMG, 9 en terminale générale, 10 en bac professionnel, indique le quotidien francilien.

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La fierté de Nasser al-Khelaïfi

Adam Ayari, qui vient de signer son premier contrat professionnel avec le PSG, est l’une des figures de cette promotion. Ibrahim Mbaye passera quant à lui la session de septembre, n’ayant pas pu se libérer en juin pour une bonne raison : retenu par le Sénégal pour participer au Mondial aux États-Unis, avance Le Parisien. « La réussite scolaire des apprentis va permettre au centre de formation parisien de consolider sa position de leader national. Début juillet, la Fédération française a désigné le PSG meilleur centre de formation en France. Une première depuis cinq ans. » Dans un communiqué, Nasser al-Khelaïfi s’est félicité de ses résultats. « Je suis très fier des jeunes de notre centre de formation. Toutes mes félicitations à eux pour leurs excellents résultats au baccalauréat, ainsi qu’à l’ensemble des équipes du Campus PSG et de la Cité Éducative qui les accompagnent au quotidien. Au Paris Saint-Germain, l’éducation et la réussite scolaire occupent une place essentielle. Elles sont au cœur de notre projet et constituent l’un des piliers de l’identité de notre club. »











