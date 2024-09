Même si le sujet ne fait plus l’actualité ces dernières semaines, la question du possible futur stade du PSG est toujours discutée. Hier, la région Île-de-France aurait réservé un espace pour le futur stade du PSG.

Afin de se développer encore plus, le PSG aimerait devenir propriétaire de son stade. Son souhait numéro 1 est de racheter le Parc des Princes, son antre historique. Mais le club de la capitale se heurte à la mairie de Paris et Anne Hidalgo, qui ne veulent pas entendre parler d’une vente du Parc. Avec ce refus, les dirigeants parisiens se sont penchés sur d’autres solutions pour construire leur propre stade.

A voir aussi : Retour de la version originale de Phil Collins dès PSG / Brest

L’emplacement de ce dernier n’a pas été précisé

Si ce dossier ne faisait plus trop l’actualité, il a rejailli ces dernières heures. En effet, sur ses réseaux sociaux, la région Île-de-France a officiellement mis à disposition un espace pour la construction d’un nouveau stade pour le PSG, si le club de foot parisien devait quitter le Parc des Princes. Une cinquantaine d’hectares seraient réservés au futur équipement, dont la localisation précise n’est pas encore connue, selon un amendement de l’exécutif au schéma d’aménagement de la région (SDRIF) voté mercredi, qui crée une enveloppe foncière rendant le projet possible. L’Equipe explique de son côté que le PSG, qui est engagé jusqu’à fin 2043 dans un bail de trente ans avec la mairie de Paris, considère que l’acquisition de l’enceinte est indispensable pour mener à bien son projet d’agrandissement à 60 000 places, contre environ 48 000 actuellement. Le quotidien sportif explique aussi que cette décision de la région a été contestée en séance par des élus d’opposition, à l’instar de Jean-Marc Germain (groupe socialiste, écologiste et radical), époux de la maire de Paris Anne Hidalgo. « Vous vous apprêtez à offrir un plateau de 50 hectares non pas au PSG mais aux hommes d’affaires qataris au nom de votre guéguerre médiatique avec Anne Hidalgo« , ont fustigé les élus LFI.