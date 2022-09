Pour cette première trêve internationale de la saison, les stars du PSG ont rejoint leur sélection respective. Cependant, elles ne sont pas les seules. En effet, les jeunes du centre de formation ont également eu le droit à leur convocation internationale. C’est le cas de Yoram Zague, qui est le seule représentant du Paris Saint-Germain en Equipe de France U17.

L’Equipe de France U17, dirigée par Jean-Luc Vannuchi, s’apprête à affronter le Pays-de-Galles à deux reprises, les 28 (11h00) et 30 septembre (17h00) prochain. Les Bleuets disputeront ces deux rencontres face aux Gallois au Centre National du Football de Clairefontaine. Pour ce rassemblement qui se tiendra du 26 au 30 septembre, les tricolores comptent un représentant du PSG, Yoram Zague. Ce dernier, né le 15 mai 2006, est le seul parisien dans la liste des 22 joueurs convoqués. Latéral droit de formation, le titi parisien devrait donc prendre part à ces deux rencontres amicales qui ont pour but de préparer l’Equipe de France U17 au premier tour des éliminatoires du championnat d’Europe 2023 de sa catégorie. Un tournoi qui verra les jeunes pousses français affronter la Macédoine du Nord au mois d’octobre prochain, avant de se dresser face au Luxembourg et à l’Islande.

Concernant Yoram Zague, le joueur de 16 ans a disputé dernièrement le match de Youth League face au Maccabi Haïfa (victoire 0-5), dans le rôle de « piston ». Celui qui a occupé tout le couloir droit durant cette rencontre avait même été l’auteur d’une passe décisive en faveur de Noah Lemina pour le but du 0-4 à l’heure de jeu. Autant dire que le titi parisien connaît une semaine pleine d’émotions. Retrouvez la liste complète ici.