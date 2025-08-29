Un transfert de Xavi Simons à Tottenham qui va rapporter au PSG

Formé au PSG, Xavi Simons a définitivement été transféré à Leipzig en janvier dernier. Sept mois plus tard, il va rejoindre Tottenham. Le PSG va toucher une partie de l’indemnité du transfert.

Xavi Simons a été formé au PSG. Il aura joué onze matches avec l’équipe première. En fin de contrat en juin 2022, il avait rejoint le PSV Eindhoven libre. Mais le PSG avait inclus une clause de rachat de six millions d’euros dans son contrat aux Pays-Bas. Un an après son arrivée au PSV, le PSG avait levé cette dernière avant de le prêter dans la foulée au RB Leipzig. En janvier 2025, le club allemand s’était définitivement offert les services de l’international néerlandais pour 50 millions d’euros avec des bonus qui pouvait faire monter la transaction à 80 millions d’euros.

Le PSG dispose d’un pourcentage sur la plus-value du transfert de Xavi Simons

Ce vendredi, plusieurs médias dont Fabrizio Romano et L’Equipe indiquent que Xavi Simons va rejoindre Tottenham dans un transfert qui devrait coûter 60 millions d’euros au Spurs. Comme le rapporte Loïc Tanzi, le PSG disposait d’un pourcentage sur la plus-value dans le dossier Xavi Simons. Les Rouge & Bleu vont donc de nouveau toucher une somme d’argent pour un joueur qu’il y a vendu il y a sept mois. Ironie du sort, l’ancien du FC Barcelone va retrouver le PSG et le Parc des Princes, Tottenham étant l’un des huit adversaires des champions d’Europe lors de la phase de ligue de la Ligue des champions.