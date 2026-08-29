Un transfert finalement plus élevé pour Mbaye à Aston Villa ?

Désireux de quitter le PSG cet été, Ibrahim Mbaye va rejoindre Aston Villa dans les prochaines heures. Le titi parisien devrait rapporter plus que les 55 millions d’euros annoncés.

Encore sous contrat jusqu’en juin 2028 avec le PSG, Ibrahim Mbaye a fait savoir qu’il comptait quitter son club formateur afin d’obtenir plus de temps de jeu, chose qu’il n’aurait pas eue au sein des doubles champions d’Europe. Annoncé dans le viseur de très nombreux clubs, l’international sénégalais (19 ans) va prendre la direction de l’Angleterre et d’Aston Villa. Il est attendu ce week-end pour passer sa visite médicale et parapher son futur contrat. Alors que l’on évoquait un transfert aux alentours de 55 millions d’euros. Mais le titi pourrait finalement rapporter plus à son club formateur.

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Un montant qui s’élèverait à 60 millions d’euros

Selon les informations de Ben Jacobs et Abdellah Boulma, le PSG devrait finalement recevoir 60 millions d’euros pour son titi. Dans le détail, il y aura 55 millions d’euros de part fixe, un million d’euros d’indemnité de solidarité et quatre millions d’euros garantis en cas de nouveau transfert d’Ibrahim Mbaye. Le deuxième cité explique également que le PSG percevra au minimum 4 millions d’euros supplémentaires en cas de future revente de Mbaye par Aston Villa. Ce montant pourra augmenter selon le prix de revente. De son côté, Djamel explique que l’attaquant a reçu l’autorisation du club pour voyager et passer sa visite médicale aujourd’hui avec Aston Villa. Ces dernières heures, lorsque son avenir est devenu plus clair, Ibrahim Mbaye a souhaité bon courage à ses coéquipiers du PSG pour les objectifs de la saison, assure le twittos spécialiste du PSG. Il poursuit en indiquant que le titi aurait fait savoir à certains de ses coéquipiers qu’il aurait initialement aimé rester et faire toute sa carrière à Paris, mais que lorsque le club lui a fait comprendre qu’il jouerait beaucoup moins vu l’arrivée de plusieurs offensifs, il a compris qu’il était préférable de partir pour atteindre ses objectifs.

⚠️ Le transfert d’Ibrahim Mbaye à Aston Villa est estimé à près de 60 M€ au total : 55 M€ fixes, auxquels s’ajoutent 1 M€ d’indemnité de solidarité et environ 4 M€ liés à une clause de revente. #AVFC — Abdellah Boulma (@AbdellahBoulma) August 29, 2026

Ibrahim Mbaye given permission to formalise his Aston Villa move. €55m fixed fee.



PSG consider the deal to be worth €60m. They get €1m in solidarity on top, and there is a sell-on clause worth a guaranteed €4m should Mbaye be transferred again.🟣 https://t.co/NEDPtSgtAR — Ben Jacobs (@JacobsBen) August 29, 2026

🔴🔵 Ibrahim Mbaye a reçu l’autorisation du club pour voyager et passer sa visite médicale aujourd’hui avec Aston Villa.



Ces dernières heures, lorsque son avenir est devenu plus clair, l’attaquant sénégalais a souhaité bon courage à ses coéquipiers du PSG pour les objectifs de… pic.twitter.com/Nb4Lby8LrW — Djamel 🇵🇸 (@Djaameel_) August 29, 2026



