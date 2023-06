Un troisième club turc intéressé par Renato Sanches ?

Renato Sanches n’a pas réalisé la saison qu’il souhaitait au PSG. Encore victime de plusieurs blessures, il a peu joué. Un an après son arrivée, il pourrait déjà quitter les Rouge & Bleu. Besiktas aimerait se l’offrir.

Renato Sanches a rejoint le PSG l’été dernier en provenance de Lille contre 15 millions d’euros. Il a signé un contrat de cinq ans, soit jusqu’en juin 2027. Pour son premier match avec les Rouge & Bleu, contre Montpellier (5-2) lors de la deuxième journée de Ligue 1, il avait marqué dès son premier ballon. Mais comme trop souvent depuis le début de sa carrière, il a subi plusieurs blessures qui ont tronqué sa saison. Il n’a participé qu’à 27 matches toutes compétitions (905 minutes, 2 buts). Alors qu’il a encore quatre ans de contrat, il pourrait quitter le club de la capitale cet été.

Il a la cote en Turquie

Ces derniers jours, le nom du numéro 18 du PSG a été associé à deux clubs turcs, Galatasaray et Fenerbache. L’international portugais ne serait pas contre quitter le club de la capitale afin de trouver du temps de jeu en prévision de l’Euro 2024. Selon les informations de Fanatik, les deux clubs stambouliotes ne seraient pas seuls dans ce dossier. Un autre club d’Istanbul aimerait s’attacher les services de l’ancien du Bayern Munich, Besiktas. Ce dernier aurait entamé des discussions pour tenter de signer Renato Sanches. Besiktas compte rester dans le top 3 de la Süper Lig et se battre pour le titre. Pour cela, il veut réaliser un gros mercato. Et Renato Sanches serait une cible de choix pour cela.