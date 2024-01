Un ultimatum des Corinthians au PSG pour Moscardo ?

Lors des premiers jours du mercato hivernal, le PSG aurait dû annoncer deux joueurs. Mais une blessure au pied de Gabriel Moscardo a repoussé son arrivée. Son club, les Corinthians, s’impatiente.

Le premier jour de l’année 2024, le PSG a officialisé l’arrivée de Lucas Beraldo. Mais le club de la capitale aurait aussi dû annoncer la signature de Gabriel Moscardo. Le jeune milieu de terrain (18 ans) a rejoint la France en compagnie du défenseur central (20 ans) et a même passé sa visite médicale au sein du Campus PSG lors des derniers jours de l’année 2023. Mais lors de cette dernière, une blessure au pied qui nécessitait une intervention chirurgicale a été détectée. Une opération, qui doit se dérouler à Doha, qui va éloigner des terrains Gabriel Moscardo pour trois mois.

A voir aussi : Nasser al-Khelaïfi évoque le dossier Gabriel Moscardo

Augusto Melo veut que Moscardo signe son contrat avec le PSG avant demain

Avec ce contre-temps, le PSG a décidé de temporiser dans ce dossier, repoussant la signature du contrat du Brésilien pour plus tard, afin d’évaluer son état de forme après l’opération. Mais du côté des Corinthians, son club actuel, on ne veut pas attendre éternellement pour que la signature de Gabriel Moscardo au PSG soit effective. Selon les informations d’ESPN Brasil, le président du club auriverde, Augusto Melo, aurait contacté les dirigeants parisiens pour leur fixer un ultimatum dans ce dossier. Si Gabriel Moscardo ne signe pas son contrat avec les Rouge & Bleu d’ici demain, le dirigeant souhaite que Moscardo revienne chez les Corinthians. Pour rappel, Augusto Melo est devenu le nouveau président du club brésilien le 1er janvier 2024, et ce n’est pas lui qui a accepté de vendre son joueur au PSG. Il a toujours milité pour le conserver encore un peu.