Info à la Une – Un week-end sans match bénéfique pour le PSG

Après sa large victoire face à Chelsea (5-2) en Ligue des champions, le PSG ne disputera pas de rencontre ce week-end et aura le temps de préparer son match retour à Londres.

Après ce huitième de finale aller de la Ligue des champions entre le PSG et Chelsea, largement remporté par les Rouge & Bleu (5-2), les deux équipes auront un programme bien différent ce week-end. En effet, le club parisien a vu son match contre le FC Nantes être reporté au 20 avril prochain, tandis que les Blues devront livrer une grosse bataille en Premier League face à Newcastle ce samedi (18h30). « Un choix voulu et assumé par le staff de Luis Enrique, à l’initiative de cette demande qui a été validée par la LFP et par les Canaris », explique Le Parisien.

Le staff de Luis Enrique à l’initiative de cette demande de report

Si Luis Enrique avait régulièrement répété qu’il préférait enchaîner les matchs, il a constaté que son effectif n’était pas non plus dans un état de forme optimal sur le plan athlétique. « Le staff a estimé que plusieurs joueurs, déjà éprouvés par ces cadences infernales, n’étaient pas en capacité de disputer trois rencontres en l’espace de six jours. Il souhaitait donc profiter de ce week-end pour recharger les batteries, parfaire la condition physique de certains éléments de retour de blessure et mettre l’accent sur le travail tactique. Une respiration plus que bienvenue », explique LP.

Au repos ce vendredi, le groupe parisien aura encore deux entraînements programmés à Poissy, avant de s’envoler pour Londres lundi. « Cette gestion avait porté ses fruits la saison passée entre les deux matchs contre Aston Villa (le PSG avait déjà demandé à reporter son match face à… Nantes). Ce n’est pas une période de repos complet mais elle va permettre au groupe de se régénérer et de travailler certains points spécifiques », rappelle-t-on en interne. Les bienfaits d’un week-end sans match de Ligue 1 semblent assez évidents dans cette saison intense.