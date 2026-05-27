Unai Emery sous le charme du PSG de Luis Enrique

Samedi après-midi (18 heures, Canal Plus, M6), le PSG affronte Arsenal en finale de la Ligue des champions. Unai Emery, qui a entraîné les deux clubs, a salué le travail de Luis Enrique au sein du club de la capitale.

Le PSG va jouer son dernier match de la saison 2025-2026 samedi après-midi avec la finale de la Ligue des champions contre Arsenal. Les Parisiens, vainqueurs la saison dernière contre l’Inter Milan (5-0), voudront conserver leur titre contre les Gunners. Unai Emery sera un spectateur attentif de cette finale contre deux de ses anciennes équipes. L’entraîneur espagnol, qui a remporté sa cinquième Ligue Europa avec Aston Villa la semaine dernière, a été sur le banc du PSG entre 2016 et 2018 avant d’entraîner pendant un an Arsenal (2018-2019). Trois jours avant la rencontre entre ses deux anciens clubs, Unai Emery s’est confié à L’Equipe. Il a expliqué être impressionné par le travail fait par Luis Enrique au PSG.

Le PSG et Arsenal

« J’apprécie beaucoup la façon dont les deux équipes jouent actuellement, la façon dont elles performent. Luis Enrique fait un excellent travail. Sa capacité à créer de la sympathie est fantastique, il a beaucoup de personnalité, il a complètement transformé le PSG. C’est toujours incroyable de les regarder jouer. Cela avait déjà été le cas l’année dernière quand on les avait affrontés en quarts de finale de la Ligue des champions (1-3 ; 3-2). Aujourd’hui, c’est le meilleur club du monde, la meilleure équipe, celle qui produit la meilleure performance collective avec le meilleur entraîneur, même s’il y a bien sûr beaucoup d’autres bons techniciens. Concernant Arsenal et Arteta, ils sont tellement compétitifs, ils performent de manière fantastique également. Les deux équipes méritent de jouer cette finale. »

Cette finale, une opposition de style ?

« Non, non, non. Qu’est-ce que ça signifie de jouer un « bon football » ? Jouer un bon football, c’est rivaliser pour gagner. Et quand vous gagnez, vous jouez bien. Après, c’est une question de jouer de manière brillante ou non. Et, à Arsenal, ils jouent brillamment. Peut-être que, vu la longueur de la saison et la façon dont elle se déroule, il y a parfois eu de la fatigue chez certains joueurs. Par exemple, Martin Zubimendi. Il a fait une première partie de saison fantastique, et maintenant il ne joue pas de manière constante dans le onze de départ. C’est un exemple. Mais Arsenal joue de manière fantastique. »

L’évolution du PSG depuis son départ

« Je suis tellement heureux pour Nasser al-Khelaïfi parce qu’il a toujours été très… très respectueux avec moi. Il a permis au club de grandir en étant patient. Je suis aussi très heureux pour Marquinhos. Un très bon professionnel en tant que joueur, mais aussi un mec fantastique. C’est le seul joueur qui est encore là depuis mon départ. Et bien sûr, je suis heureux pour Luis Enrique parce qu’il le mérite aussi. La clé du succès, c’était de mettre fin à la politique des « stars » ? Je ne sais pas. Aujourd’hui, il y a Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia, Vitinha… des joueurs fantastiques. Vous auriez aimé diriger cette équipe ? Je suis heureux pour eux. »





























