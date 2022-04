Under : « Le PSG ? Nous ne sommes pas complexés »

Ce dimanche soir, en clôture de la 32e journée de Ligue 1, le PSG reçoit l’Olympique de Marseille dans son antre du Parc des Princes. Un match qui s’annonce bouillant, même si les supporters olympiens ont été interdits de déplacement pour l’occasion. Invité à s’exprimer sur ce choc au sommet entre les deux premiers du championnat, Cenjiz Under a affiché sa détermination dans les colonnes de La Provence.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’international turc se montre très entreprenant dans ses propos : « C’est le match phare du championnat français. On affronte une équipe qui a beaucoup de joueurs talentueux, mais notre objectif est de ramener des points. Nous sommes en forme, nous ne sommes pas complexés. Nous irons là-bas pour jouer et garder la deuxième place. »