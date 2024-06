Une accélération du PSG dans le dossier Bruno Guimaraes ?

Cet été, le PSG pourrait se renforcer au poste de milieu de terrain. Le nom de Bruno Guimaraes a été avancé. Le club de la capitale pourrait accélérer dans ce dossier dans les prochains jours.

Selon les dernières rumeurs, le PSG pourrait se renforcer à chaque poste lors de ce mercato estival. En ce qui concerne le milieu de terrain, plusieurs noms ont été avancés, comme celui de Bruno Guimaraes. Dans ce dossier, les informations ont varié. Dans un premier temps, on expliquait que le PSG était prêt à lever la clause de 100 millions de livres (114 millions d’euros), valable jusqu’à la dernière semaine de juin. On a ensuite indiqué que le PSG n’était finalement plus dans la course pour l’international brésilien de Newcastle.

Newcastle doit vendre vis-à-vis du Fair-play financier

Ce mardi, le média brésilien Globo Esporte donne de nouvelles informations sur le dossier de l’ancien Lyonnais. Selon ce dernier, le PSG est toujours intéressé par Bruno Guimaraes et compterait accélérer dans ce dossier dans les prochains jours. Il voudrait en effet profiter de la clause dans le contrat du brésilien valable jusqu’au 24 juin qui permet au club en dehors de la Premier League de s’offrir les services du milieu de terrain pour 100 millions de livres, soit 114 millions d’euros. Globo Esporte explique que cette clause peut-être payée en trois fois. Outre le PSG, le FC Barcelone était intéressé. Mais le montant du transfert de Bruno Guimaraes a rebuté le club catalan, qui a des finances difficiles. Manchester City s’est aussi renseigné sur le dossier, mais n’a pas encore fait d’avancée concrète dans les négociations avec Newcastle. Globo Esporte conclut en expliquant que les Magpies ont besoin d’argent vis-à-vis du Fair-play financier.