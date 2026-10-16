Une adaptation réussie pour Maghnes Akliouche au sein du PSG 

Recruté cet été par le PSG en provenance de l’AS Monaco, Maghnes Akliouche a réussi à s’intégrer rapidement à son nouvel environnement et reste sur deux très belles prestations.

Cet été, pour renforcer son attaque, le PSG a décidé de miser sur Maghnes Akliouche. Il a déboursé 50 millions d’euros auprès de l’AS Monaco pour s’attacher les services de l’international français, qu’il suivait déjà l’été dernier. Si certaines recrues de l’été ont du mal à se faire à leur nouvel environnement parisien, ce n’est pas le cas de l’ancien Monégasque. Régulièrement utilisé par Luis Enrique, il a même été titularisé lors du choc contre Manchester City mercredi soir. En une semaine, Maghnes Akliouche a changé les regards sur lui. Meilleur joueur sur la pelouse samedi en Ligue 1, il a ensuite été au niveau d’un très grand match européen mercredi à Manchester, avec deux buts pour conclure deux rendez-vous qui compteront dans son début d’aventure parisienne, avance L’Equipe.

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Il a la confiance de Luis Enrique

La confiance accordée par Luis Enrique au numéro 11 du PSG se traduit par un temps de jeu élevé depuis le début de la saison. Akliouche est le septième de l’effectif (587 minutes) et le premier de toutes les recrues estivales, souligne le quotidien sportif. Cette semaine ressemble à une référence pour lancer le néo-Parisien dans cette nouvelle étape de sa carrière. Jeudi matin, plusieurs questions revenaient déjà dans l’environnement du club. Est-il capable de bouleverser la hiérarchie ? Peut-il devenir un homme fort de ce PSG ?« Doucement ! », répond-on dans son entourage. L’ailier a un atout important pour ne pas s’enflammer : Luis Enrique. L’Espagnol a un mantra : ne pas trop vanter ses joueurs dans les moments les plus hauts d’une saison. Et ne pas trop les critiquer dans les instants les plus bas, conclut L’Equipe.