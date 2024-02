Une annonce la semaine prochaine de Mbappé sur son avenir ?

Kylian Mbappé est de nouveau au centre de l’actualité avec les questions sur son futur. Selon plusieurs médias, il aurait choisi de quitter le PSG pour le Real. Il pourrait même l’annoncer rapidement.

Kylian Mbappé arrive en fin de contrat le 30 juin avec le PSG. Depuis le 1er janvier, il peut discuter avec les clubs de son choix et même se mettre d’accord sur un pré-contrat pour rejoindre une autre équipe dans cinq mois. Alors qu’il y a quelques semaines, il avait expliqué ne pas encore avoir fait de choix sur son avenir, mais que sa décision devrait quand même être plus rapide qu’en 2022, l’attaquant aurait finalement fait son choix selon plusieurs médias. Après plusieurs refus de rejoindre le Real Madrid, il aurait décidé de quitter librement le PSG pour rejoindre le club madrilène. Dans l’accord qu’il a trouvé avec Nasser Al-Khelaïfi l’été dernier, il y avait notamment le fait qu’il annonce en premier au club et à ses dirigeants sa décision sur son avenir. Hier, le club de la capitale a fait savoir qu’il n’avait pas été prévenu par Kylian Mbappé sur son souhait pour son avenir.

Il n’a pas encore informé le PSG et le Real

ESPN confirme les informations du Parisien et explique que Kylian Mbappé aurait bien décidé de quitter le PSG libre de tout contrat et de rejoindre le Real Madrid l’été prochain. Le média sportif américain explique également que l’annonce de son choix pour son futur pourrait intervenir dès la semaine prochaine. Julien Laurens, journaliste français qui travaille pour ESPN, explique que le capitaine de l’équipe de France n’a pas encore informé le PSG ni le Real Madrid, mais que sa décision serait bien actée. « Et, étant donné le précédent revirement de Mbappé concernant son transfert au Bernabéu en 2022, il est toujours possible qu’il change d’avis jusqu’à ce que l’accord soit effectivement signé par les deux parties. Cependant, son transfert à Madrid semble enfin prêt à se concrétiser cet été. »

Rafael Leao pour remplacer Mbappé ?

ESPN indique que le PSG lui aurait proposé une augmentation de salaire, proposition qu’aurait refusée Mbappé. S’il rejoignait le Real, il toucherait la moitié du salaire qu’il touche actuellement au PSG. Selon le média sportif américain, Kylian Mbappé estimerait que c’est le bon moment dans sa carrière pour s’installer dans la capitale espagnole. Le média sportif américain avance que le PSG avait préparé deux scénarios pour ses projets futurs : un qui impliquait que Mbappé reste au club et un autre qui ne le faisait pas. « Cependant, selon des sources, le sentiment régnait depuis quelques semaines dans le club qu’il allait partir. » S’il devait partir, le PSG aurait ciblé Rafael Leao comme remplaçant, conclut ESPN.