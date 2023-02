Arrivé au PSG cet été pour 15 millions d’euros, Renato Sanches n’a pas pu enchainer les matches. Le milieu de terrain a été victime de plusieurs blessures qui ont freiné ses débuts au sein des Rouge & Bleu. Cet hiver, un club serait venu aux renseignements à son sujet.

Lors du mercato estival 2022, Renato Sanches a rejoint le PSG. Il a signé un contrat de cinq ans avec les Rouge & Bleu, soit jusqu’en juin 2027. À Paris, il a retrouvé Luis Campos et Christophe Galtier qu’il avait côtoyé à Lille. Dès son premier match, il avait marqué son premier but dès sa première touche de balle. Mais, comme souvent dans sa carrière, il a été freiné par des blessures. Il a déjà manqué plusieurs semaines de compétition (17 matches toutes compétitions confondues, 2 buts, 602 minutes de jeu, 4 titularisations). À l’issue de la rencontre contre Montpellier mercredi, il a expliqué qu’il aimerait avoir plus de temps de jeu tout en respectant les choix de son entraîneur. Cet hiver, il aurait fait l’objet d’intérêt de son club formateur, Benfica.

Benfica s’est renseigné pour un prêt de Renato Sanches

Selon les informations d’A Bola, Benfica aurait tenté de récupérer Renato Sanches sous la forme d’un prêt lors du mercato hivernal comme le club portugais a pu le faire avec Gonçalo Guedes, qui a été prêté pour six mois à l’équipe lisboète par Wolverhampton. Le quotidien sportif lusitanien explique que le PSG se serait montré ferme dans ce dossier, il n’est pas question que l’international portugais quitte les Rouge & Bleu cet hiver. Il le considère comme un élément indispensable à son effectif.