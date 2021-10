Que ce fût dur pour le PSG ce mardi soir au Parc des Princes. Grâce entres autres à un Kylian Mbappé en très grande forme, le club de la capitale a réussi à s’imposer face au RB Leipzig (3-2), et conserve sa place de leader du groupe A. Une très belle opération sportive… comme financière !

En effet, si le PSG a pris une très belle option sur la qualification avec ce succès, le club de la capitale garde aussi la tête de cette poule relevée en restant invaincu. Comme le rapporte l’Observatoire du Sport sur son compte Twitter, le fait que le Paris Saint-Germain soit en Ligue des Champions lui rapporte un montant de base de plus de 70 millions d’euros. Aussi, en restant invaincu dans cette édition de la C1, les Rouge & Bleu empochent en plus 6,5 millions d’euros. Une donnée importante en ces temps de crise et avec un fair-play financier qui est en plein chamboulement.