Une blessure moins grave que prévue pour Kvaratskhelia ?

Victime d’une torsion de la cheville face à Newcastle ce mercredi, l’attaquant du PSG, Khvicha Kvaratskhelia, pourrait retrouver la compétition plus rapidement que prévu.

Le PSG a vécu une soirée difficile ce mercredi soir au Parc des Princes. Au terme d’une rencontre décevante face à Newcastle (1-1), le club de la capitale est sorti du top 8 de la Ligue des champions et disputera les barrages. L’autre mauvaise nouvelle a été la sortie sur blessure de Khvicha Kvaratskhelia. Sur un tacle mal maîtrisé d’Anthony Elanga, le numéro 7 parisien a été victime d’une torsion de la cheville et a dû quitter ses partenaires plus tôt que prévu, remplacé par Désiré Doué à la 22e minute.

Pas de fracture pour Kvaratskhelia

Et alors que les images pouvaient laisser penser à une absence de quelques mois, Khvicha Kvaratskhelia pourrait finalement retrouver la compétition plus tôt que prévu. En effet, selon le média géorgien Geo Team, l’attaquant de 24 ans pourrait être de retour à l’entraînement dans deux semaines. Les premiers examens médicaux ne révèleraient aucune fracture, mais seulement d’un ligament de la cheville touché. Une information confirmée par L’Equipe. « Les examens ont révélé qu’il n’y avait pas de fracture (…) Son indisponibilité est estimée à deux semaines environ avant de pouvoir reprendre l’entraînement. » Reste à attendre le point médical du PSG.