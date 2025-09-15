Beraldo

[MAJ] Une blessure moins grave que prévue pour Lucas Beraldo ?

Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum15 septembre 2025

Sorti sur civière face au RC Lens, après une torsion de sa cheville gauche, Lucas Beraldo ne devrait pas connaître une trop longue indisponibilité.

Le PSG a vécu une soirée mitigée ce dimanche. Si la victoire face au RC Lens (2-0) permet aux Rouge & Bleu de poursuivre leur sans-faute en Ligue 1, Luis Enrique déplore trois nouveaux blessés après cette rencontre : Lucas Beraldo, Lee Kang-In et Khvicha Kvaratskhelia. Si les blessures du Sud-Coréen et du Géorgien n’inspirent pas de grande crainte, on pouvait s’attendre au pire pour le défenseur brésilien, sorti sur civière à la 67e minute, après une torsion de sa cheville gauche dans un duel avec Rayan Fofana.

PSG / Lens – Les notes des joueurs parisiens

Beraldo devrait échapper à une longue indisponibilité

Mais comme le rapporte Le Parisien, le défenseur de 21 ans a passé des examens dans la soirée qui ont écarté une trop grave blessure. « Victime d’une entorse de la cheville sans dommage ligamentaire, Beraldo devrait logiquement échapper à une longue indisponibilité. » En revanche, Lucas Beraldo manquera à coup sûr la réception de l’Atalanta Bergame ce mercredi en Ligue des champions et le déplacement sur la pelouse de l’Olympique de Marseille en fin de semaine.

[MAJ] De son côté, RMC Sport confirme les bonnes nouvelles autour de la blessure du défenseur parisien. Après des examens réalisés dimanche soir, les premiers éléments indiquent qu’il n’y a rien de grave pour le numéro 4 des Rouge & Bleu. Il souffrirait d’une entorse de la cheville gauche et aucun ligament ne serait touché. Il devrait donc éviter une longue période d’indisponibilité.

Youtube : Canal Supporters Paris

Tags
Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum15 septembre 2025

Articles similaires

Psg joie

Ligue 1 – Le PSG seul leader du championnat

15 septembre 2025
Barcola

PSG / Lens : les notes des Parisiens dans la presse

15 septembre 2025
Revue De Presse Psg

Revue de Presse PSG : Lens, blessures, Barcola, Kimpembe…

15 septembre 2025
Psg forum de nuit 2

Communauté CS – Le forum de nuit

14 septembre 2025
Bouton retour en haut de la page