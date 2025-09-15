[MAJ] Une blessure moins grave que prévue pour Lucas Beraldo ?

Sorti sur civière face au RC Lens, après une torsion de sa cheville gauche, Lucas Beraldo ne devrait pas connaître une trop longue indisponibilité.

Le PSG a vécu une soirée mitigée ce dimanche. Si la victoire face au RC Lens (2-0) permet aux Rouge & Bleu de poursuivre leur sans-faute en Ligue 1, Luis Enrique déplore trois nouveaux blessés après cette rencontre : Lucas Beraldo, Lee Kang-In et Khvicha Kvaratskhelia. Si les blessures du Sud-Coréen et du Géorgien n’inspirent pas de grande crainte, on pouvait s’attendre au pire pour le défenseur brésilien, sorti sur civière à la 67e minute, après une torsion de sa cheville gauche dans un duel avec Rayan Fofana.

Beraldo devrait échapper à une longue indisponibilité

Mais comme le rapporte Le Parisien, le défenseur de 21 ans a passé des examens dans la soirée qui ont écarté une trop grave blessure. « Victime d’une entorse de la cheville sans dommage ligamentaire, Beraldo devrait logiquement échapper à une longue indisponibilité. » En revanche, Lucas Beraldo manquera à coup sûr la réception de l’Atalanta Bergame ce mercredi en Ligue des champions et le déplacement sur la pelouse de l’Olympique de Marseille en fin de semaine.

[MAJ] De son côté, RMC Sport confirme les bonnes nouvelles autour de la blessure du défenseur parisien. Après des examens réalisés dimanche soir, les premiers éléments indiquent qu’il n’y a rien de grave pour le numéro 4 des Rouge & Bleu. Il souffrirait d’une entorse de la cheville gauche et aucun ligament ne serait touché. Il devrait donc éviter une longue période d’indisponibilité.

