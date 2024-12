Une cadence infernale entre janvier et mars pour le PSG ?

Le PSG va retrouver les terrains le 5 janvier prochain avec le Trophée des champions. Il pourrait enchaîner les matches tous les trois jours avant la prochaine trêve internationale.

Dimanche soir, le PSG s’est qualifié en seizièmes de finale de la Coupe de France en éliminant Lens (1-1, 3 t.a.b à 4). C’était son dernier match de l’année 2024. Les Parisiens retrouveront le chemin des terrains le 5 janvier avec le Trophée des champions contre l’AS Monaco. Après cette rencontre, le club de la capitale va ensuite enchaîner les matches en Ligue 1, Coupe de France et Ligue des champions. Comme le rapporte Le Parisien, le club de la capitale pourrait enchaîner les matches tous les trois jours à partir du 12 janvier. Ce jour-là, le PSG recevra Saint-Étienne. Trois jours plus tard, il défiera Espaly en seizièmes de finale de la Coupe de France avant d’affronter Lens, Manchester City, Reims et Stuttgart.

A voir aussi : TdC : Les détails de la tournée du PSG au Qatar avant de rencontrer l’AS Monaco

Un calendrier qui pourrait s’alourdir avec la Ligue des champions

En cas de qualification pour les barrages de la Ligue des champions, le PSG jouera une double confrontation mi-février (11-12 et 18-19 février). En cas de succès, Paris disputerait les huitièmes de finale les 4-5 et 11-12 mars. Le quotidien francilien indique que « si le PSG passe ces étapes européennes et se qualifie pour les quarts de finale de la Coupe de France, il jouera tous les trois jours entre le 12 janvier et le 16 mars, avec la réception de Marseille pour le dernier match de Ligue 1 avant la trêve internationale. » Luis Enrique et son staff savent que la seconde partie de saison va être extrêmement rythmée et devraient adapter le programme de travail de leurs joueurs durant la trêve de manière individualisée, conclut Le Parisien.