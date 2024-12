Alors que Gianluigi Donnarumma et Matvey Safonov ne donnent pas satisfaction au poste de gardien de but du PSG, Arnau Tenas pourrait en profiter pour obtenir sa chance.

La titularisation de Matvey Safonov face au Bayern Munich a relancé le débat sur la hiérarchie des gardiens de but au PSG. Considéré comme un titulaire indiscutable depuis quelques saisons, Gianluigi Donnarumma a vu sa position être fragilisée ces dernières semaines, notamment en raison de ses prestations peu convaincantes. Cependant, sa doublure, Matvey Safonov, n’a pas non plus rassuré lors de ses matches et a notamment été fautif sur l’unique but encaissé face au club bavarois en C1. De quoi mettre le doute autour du gardien titulaire chez les Rouge & Bleu.

Luis Enrique réfléchit à l’option Arnau Tenas

Et cette situation confuse pourrait profiter à Arnau Tenas, comme le rapporte Le Parisien. Luis Enrique a rappelé après le match nul face au FC Nantes (1-1) « qu’aucun gardien n’est au-dessus des autres. » Et cette alternance pourrait être bénéfique au portier espagnol. « La mission du coach est de faire jouer ce qu’il y a de meilleur pour chaque match », explique-t-on en interne. Ainsi, le champion olympique 2024 pourrait occuper le but à certaines occasions, précise LP. Le portier de 23 ans – sous contrat jusqu’en 2026 – « fait partie de la réflexion de Luis Enrique et demeure une option sur laquelle compte son entraîneur qui désire que tous ses gardiens soient ‘prêts à jouer’. » Un objectif partagé par le principal concerné. Arnau Tenas veut prouver qu’il est plus qu’une simple doublure, lui qui avait disputé six rencontres la saison passée. « Sûr de ses qualités, notamment dans le jeu au pied, l’ancien de la Masia est porté par une grosse confiance en lui qui l’incite à croire en ses chances. Durant les exercices, il pousse derrière ses concurrents, conscient que la hiérarchie est loin d’être figée et qu’il a un coup à jouer. »

Le portier a refusé les approches des clubs cet été et a montré sa volonté de s’imposer à Paris. Même s’il n’a pas encore l’étoffe d’un gardien de haut niveau, Arnau Tenas peut profiter de la fragilité au poste de gardien de but pour changer la donne, alors que Gianluigi Donnarumma et Matvey Safonov n’apportent pas les garanties nécessaires. Son formateur au FC Barcelone, Aureli Altimira, est persuadé qu’il pourra faire ses preuves : « S’il joue, je suis convaincu qu’il n’aura pas peur. Même s’il peut commettre des erreurs, il continuera à être courageux et déterminé. Je vois des similitudes dans sa façon d’être avec Victor Valdes, qui était un inconnu lorsqu’il a été promu de l’équipe réserve à l’équipe première du Barça. Pour moi, c’est l’un des meilleurs gardiens en termes d’ambition, de personnalité et d’esprit de décision. »