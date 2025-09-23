Une célébration prévue pour le Ballon d’Or lors de PSG / Auxerre

Avec un Ousmane Dembélé sacré ce lundi, le PSG prévoit une célébration pour son Ballon d’Or lors de la réception de l’AJ Auxerre ce week-end.

La soirée de lundi a vu le PSG être célébré en grande pompe pour sa saison 2024-2025. Lors de la 69e cérémonie du Ballon d’Or, les Rouge & Bleu ont vu Ousmane Dembélé soulever la distinction suprême, récompensant son exercice XXL. Et le numéro 10 parisien devrait être célébré comme il se doit devant le public du Parc des Princes.

En effet, comme le rapporte le journaliste de RMC Sport, Arthur Perrot, le PSG prévoit une célébration ce samedi (21h05) lors de la réception de l’AJ Auxerre en Ligue 1. Les champions de France travaillent actuellement sur l’organisation de cette cérémonie, mais « aucun détail n’a pour l’heure fuité. » De son côté, Foot Mercato apporte également ses informations à ce sujet. « Un grand appel d’offres a été lancé afin de préparer une soirée digne de ce couronnement historique. » Les dirigeants parisiens travaillent depuis jeudi pour contacter plusieurs entreprises spécialisées dans l’événementiel, des boîtes de production, mais aussi des prestataires techniques chargées du son, des lumières ou du montage des scènes.