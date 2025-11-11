Une clause libératoire abordable pour Kennet Eichhorn ?

Ces derniers jours, le nom de Kennet Eichhorn a été associé au PSG. Le milieu de terrain pourrait quitter le Hertha Berlin avec une clause abordable l’été prochain.

Quasiment quotidiennement, le PSG est associé à des joueurs. Ces derniers jours, le nom de Kennet Eichhorn est arrivé dans l’actualité mercato du club de la capitale. Selon les informations de Sky Sport Deutschland, le PSG est bien intéressé par le milieu de terrain du Hertha Berlin. Le média sportif indique qu’il pourrait quitter son club l’été prochain grâce à une clause qui varie selon les pays, mais qui ne devrait pas dépasser les 12 millions d’euros.

Des conditions pour fixer le montant de la clause

Sky Sport Deutschland explique que les facteurs pour déterminer le montant de la clause sont notamment la division dans laquelle sera le Hertha Berlin, actuellement en deuxième division allemande, à l’issue de la saison, le pays du club qui s’intéresse à lui ou bien encore si ce dernier participe ou non à la Ligue des champions. Outre le PSG, le Real Madrid, le FC Barcelone, Manchester United, le Bayern Munich, le Borussia Dortmund, le Bayer Leverkusen, le RB Leipzig et l’Eintracht Francfort, s’intéressent à lui. Leipzig, le Bayern et Dortmund l’ont supervisé lors du match contre Kaiserslautern ce week-end, conclut Sky Sports Deutschland.