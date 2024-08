Recruté l’hiver dernier par le PSG, Gabriel Moscardo n’a fait ses débuts au PSG que cet été. Mais il devrait être prêté au Stade de Reims pour emmagasiner de l’expérience. Son prêt pourrait lui permettre de revenir en janvier, si le PSG a besoin de lui.

L’hiver dernier, le PSG a recruté deux jeunes joueurs brésiliens, Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo. Si le premier est resté à Paris et a joué (24 matches toutes compétitions confondues, deux buts), le milieu de terrain (18 ans) a lui été prêté dans la foulée dans son club formateur, les Corinthians. Blessé et absent quatre mois, Gabriel Moscardo est revenu sur les terrains lors du mois de juin. Il a rejoint le PSG le 15 juillet pour se préparer à la nouvelle saison et a même joué quelques minutes contre Sturm Graz (2-2) lors de la préparation.

Luis Enrique croit toujours en son potentiel

Si Luis Enrique apprécie le joueur, il estime qu’il est encore trop frais pour jouer avec le PSG. La solution d’un prêt en Ligue 1 afin qu’il emmagasine de l’expérience et du temps de jeu a été privilégiée. Il devrait rejoindre le Stade de Reims pour un prêt sec d’un an, selon plusieurs médias français. UOL Esporte confirme que Gabriel Moscardo devrait rejoindre Reims sous la forme d’un prêt d’un an. Le média sportif brésilien explique que le PSG a verbalement accepté l’idée du prêt et que la réponse du milieu de terrain est attendue ce week-end. UOL indique également que ce prêt inclut la possibilité pour le PSG de le rapatrier dès janvier s’il a besoin du joueur. UOL conclut en expliquant que Luis Enrique, qui a insisté pour le recruter, croit toujours en son potentiel. Mais il estime qu’un prêt est la meilleure solution pour lui, comme il lui a expliqué dans un entretien.