Une composition sans surprise pour le PSG contre le Bayern ?

Mardi soir (21 heures, Canal Plus Foot), le PSG reçoit le Bayern Munich en demi-finale aller de Ligue des champions. Pour ce choc, Luis Enrique devrait aligner son équipe type.

Le PSG reçoit – au Parc des Princes – le Bayern Munich mardi soir lors de la demi-finale aller de la Ligue des champions. Si le Bayern Munich devrait faire sans quatre joueurs, le club de la capitale pourrait se présenter avec un groupe au complet. Comme Le Parisien plutôt dans la journée, L’Equipe indique ce dimanche soir que Vitinha, victime d’une inflammation du talon droit contre Lyon et forfait pour les matches contre Nantes et Angers, doit faire son retour à l’entraînement collectif du PSG demain matin. Sorti à la mi-temps contre les Angevins, Achraf Hakimi devrait aussi être présent et apte pour le choc contre les Bavarois.

Vitinha déjà titulaire ?

Le quotidien sportif indique également que Luis Enrique devrait aligner son équipe type contre le Bayern Munich mardi soir. Matvey Safonov garderait les buts du PSG. Achraf Hakimi occuperait le couloir droit, Nuno Mendes le couloir gauche. Laissé au repos ce week-end, Marquinhos retrouverait sa place en charnière centrale aux côtés de Willian Pacho. Au milieu de terrain, Vitinha serait associé à Warren Zaïre-Emery et Joao Neves. Enfin, Luis Enrique devrait confier l’attaque à Désiré Doué, Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia.