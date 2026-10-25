Une composition sans surprise pour le PSG contre Lyon ?

Demain soir (20h30, Ligue 1+), le PSG reçoit Lyon en clôture de la huitième journée de Ligue 1. Pour ce choc, Luis Enrique devrait aligner sans surprise.

Prévu ce dimanche soir, le match entre le PSG et Lyon – au Parc des Princes – se jouera finalement demain soir. Pour ce choc, Luis Enrique sera privé de Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé et Marquinhos, blessés contre le FC Barcelone mardi soir et qui manqueront plusieurs semaines de compétition pour les deux derniers cités et de nombreux mois pour le premier. Contre les Lyonnais, Luis Enrique devrait aligner une équipe sans réelle surprise face aux Lyonnais.

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Lucas Hernandez devrait enchaîner

Dans les buts du PSG, Matvey Safonov devrait poursuivre. Avec l’absence de Marquinhos, c’est Illia Zabarnyi qui devrait accompagner Willian Pacho en défense centrale selon Le Parisien. Les deux hommes seraient accompagnés par Achraf Hakimi dans le couloir droit, qui récupérerait le brassard de capitaine, et Lucas Hernandez, auteur d’une prestation XXL contre le FC Barcelone mardi soir (4-2). Au milieu de terrain, le coach du PSG devrait aligner le trio Warren Zaïre-Emery, Vitinha, Fabián Ruiz, selon le quotidien francilien. Avec les absences d’Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia, l’attaque du PSG devrait ressembler à ça contre Lyon. Désiré Doué dans le couloir gauche, Ferran Torres en pointe et Maghnes Akliouche dans le couloir droit.

Le XI probable du PSG contre Lyon selon Le Parisien : Safonov – Hakimi (cap.), Zabarnyi, Pacho, Hernandez – Zaïre-Emery, Vitinha, Ruiz – Akliouche, Torres, Doué





