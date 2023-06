Une conclusion attendue la semaine prochaine dans le dossier Lucas Hernandez ?

Dans l’optique de renforcer l’axe gauche de sa défense, le PSG a coché le nom de Lucas Hernandez. Un dossier très complexe sur le papier, le Bayern Munich se plaçant comme un club très dur en affaires.

Contrairement à la saison passée, le PSG a décidé d’attaquer son mercato estival tambours battants. Trois joueurs devraient ainsi rapidement intégrer l’effectif parisien. Milan Skriniar, libre en provenance de l’Inter, Marco Asensio, libre en provenance du Real Madrid, et Manuel Ugarte, transfuge du Sporting pour une somme estimée à 60 millions d’euros. Malgré ce, Luis Campos n’entend pas chômer et serait prêt à dégainer dans d’autres dossiers très prochainement. L’un d’eux mène directement à Lucas Hernandez.

Lucas Hernandez dans le flou

L’international tricolore se trouve à un an de la fin de son contrat et le PSG en aurait donc fait sa grande priorité afin de renforcer son secteur défensif. Des discussions auraient même déjà eu lieu entre l’ancien madrilène et le board rouge et bleu. Les signaux auraient d’ailleurs été plutôt positifs. De son côté, le Bayern Munich ne compte nullement vendre son élément et espère bien le prolonger dans les plus brefs délais. Une tendance corroborée par Bild. En effet, selon le média allemand, les Bavarois, qui s’attendent à une offensive parisienne très prochainement, proposeraient un bail de trois ans au natif de Marseille. Le PSG lui aurait soumis, pour sa part, un contrat de cinq ans assorti d’un salaire difficilement égalable. Néanmoins, si le club de la capitale veut parvenir à ses fins dans ce dossier, il faudra convaincre le dernier champion d’Allemagne en titre avec une offre impossible à refuser. Toujours d’après Bild, les pourparlers pourraient s’ouvrir autour d’une offre estimée à 50 millions d’euros. Un sacré montant pour un joueur en fin de contrat dans un an.

Bild précise que ce dossier devrait se décanter la semaine prochaine. Alors qu’il termine sa rééducation consécutivement à sa grave blessure au genou contractée durant la dernière Coupe du monde, Lucas Hernandez aimerait être fixé sur son avenir avant le 14 juin prochain, date de son départ en vacances. Tout devrait donc rapidement prendre forme. Une information confirmée par Fabrizio Romano dans la foulée. Le spécialiste mercato indique, en outre, que la situation est aujourd’hui très ouverte du fait du changement de direction opéré au club. Une chose parait certaine : le Bayern ne laissera pas l’opportunité au gaucher de partir libre dans un an. S’il refuse de prolonger, le PSG sera alors en position de force. Reste à connaître les véritables intentions du principal intéressé.