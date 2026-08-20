Une concurrence encore plus accrue en attaque au sein du PSG

Cet été, le PSG a recruté trois profils offensifs. Avec ces nouvelles arrivées, la concurrence en attaque va être accrue et va faire très certainement des déçus.

Cet été, le PSG a vu Gonçalo Ramos et Kang-in Lee partir. Pour renforcer son secteur offensif, le club de la capitale a fait signer Maghnes Akliouche, Ferran Torres et Mika Godts. Avec les présences de Désiré Doué, Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia, les places seront chères pour prendre les trois places de l’attaque. À cette liste, il faut aussi rajouter Bradley Barcola et Ibrahim Mbaye même si le Paris Saint-Germain semble désormais ne plus compter sur les deux joueurs, au moins jusqu’à la fin du mercato, avance L’Équipe. Luis Enrique peut aussi se permettre de se passer de deux joueurs offensifs car il dispose d’une armada bien fournie. Ousmane Dembélé (20 buts en 2025-2026 toutes compétitions confondues), Khvicha Kvaratskhelia (19 buts) et Désiré Doué (13 buts) sont toujours là et formeront, lorsqu’ils seront tous à 100 %, et au moins lors des premières échéances importantes, le trio titulaire. Mais la concurrence s’annonce importante pour les trois hommes, lance le quotidien sportif.

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Désiré Doué et Maghnes Akliouche amenés à jouer au milieu de terrain

Les trois recrues offensives du PSG (Akliouche, Torres et Godts) ont des profils très appréciés par Luis Enrique, avance L’Équipe. Dans son « puzzle », comme aime le décrire Luis Campos, Luis Enrique a aussi anticipé certains besoins au milieu de terrain. Lucas Beraldo va évoluer plus souvent dans cette zone pour notamment faire souffler Vitinha, mais l’Espagnol misera aussi sur Doué et Akliouche pour évoluer au poste de relayeur lors de certaines rencontres. Ce qui permettra de libérer une place plus haut sur le terrain. Le technicien adore les joueurs polyvalents, capables d’évoluer à plusieurs postes, et il profitera de la capacité des deux Français à jouer à différents endroits du terrain. D’autant plus qu’ils sont plutôt enclins à redescendre un peu pour avoir le jeu face à eux, conclut le quotidien sportif.























