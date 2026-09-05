Une concurrence Safonov / Chevalier bientôt relancée au PSG ?

Dans le dur sur ces dernières semaines, Matveï Safonov n’est pas des plus rassurants en ce début de saison. Ce qui pourrait laisser une ouverture à Lucas Chevalier.

Le débat du gardien de but au Paris Saint-Germain est-il sur le point d’être relancé ? Même si on ne peut forcément pas tout lui amputer, Matveï Safonov est loin d’être irréprochable depuis l’entame de la saison. Contre Monaco ce vendredi soir par exemple, il est trop léger sur son premier poteau, ce qui permet à Idumbo d’inscrire le but victorieux (1-2, 3e journée de Ligue 1). Six buts encaissés en neuf frappes cadrées, la statistique fait tout de même mal pour le dernier rempart russe.

Lucas Chevalier se tient prêt

Difficile de croire que Luis Enrique décidera de sanctionner Matveï Safonov de suite, mais L’Equipe se demande toutefois si Lucas Chevalier n’a pas une occasion en or de récupérer sa place de numéro un. Capable d’écarter Senny Mayulu ou Lucas Digne de son groupe, le coach espagnol pourrait être tenté de relancer la concurrence si l’ancien de Krasnodar ne parvient pas à redresser la barre. L’ancien lillois, lui, est en tout cas dans les starting-blocks.

Désireux de prouver sa vraie valeur après une première saison délicate, Lucas Chevalier n’a jamais envisagé de départ cet été. L’Equipe précise que le joueur, dont les qualités ne font apparemment aucun doute en interne, se tient prêt et travaille afin d’être là le moment venu. Et la philosophie que prône Luis Enrique est basée, en grande partie, sur la concurrence et sur ce qu’il voit à l’entraînement au cours de la semaine. Tout est donc possible et Lucas Chevalier devra, comme Matveï Safonov avant lui, être décisif au bon moment s’il veut avoir une chance de remonter sur le devant de la scène avec le PSG.