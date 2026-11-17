Le PSG devrait bientôt dévoiler son choix pour son futur stade. Poissy est une possibilité. Dans ce dossier, une consultation immédiate des habitants est demandée.

Le PSG souhaite devenir propriétaire de son stade. Il y a trois solutions dans ce sens. Le rachat du Parc des Princes ou bien la création d’un stade à Poissy ou à Massy. Après les derniers comités de pilotage des trois candidatures mi-octobre, le club de la capitale a expliqué qu’il allait étudier les dernières informations des trois dossiers avant de faire un choix avant la fin de l’année. À Poissy, qui possède déjà le centre d’entraînement des doubles champions d’Europe, une pétition réclame une consultation immédiate des habitants sur le sujet du possible futur stade du PSG à Poissy.

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Un peu plus de 230 signatures

Le Parisien indique que la pétition a été lancée il y a une quinzaine de jours par la liste de gauche (Mieux Vivre Poissy). Créditée pour l’heure d’un peu plus de 230 signatures, celle-ci réclame l’ouverture immédiate d’une concertation avec les habitants de Poissy, des villes voisines de Carrières-sous-Poissy et d’Achères mais aussi des salariés du groupe automobile Stellantis, avance le quotidien francilien. Le texte souligne les impacts possibles liés à la réalisation du stade de 80 000 places et à ses activités annexes sur le site industriel du producteur automobile. La vision est ouvertement négative. La pétition évoque ainsi les questions d’emploi, de trafic routier et parle de « saturation des transports en commun », mais aussi de « menace sur les commerces », de « pollution sonore, visuelle et de l’air », et d’une « contribution au réchauffement climatique ». Interrogée par Le Parisien, la maire de Poissy assure d’abord que la ville « ne fait pas le forcing » auprès du club qatarien et « n’a pas changé sa position sur le sujet ». Concernant la lettre envoyée au club, elle reconnaît avoir « partagé avec le PSG l’avancée des réflexions et des études menées, notamment sur le foncier et l’accessibilité » et notifié au club le « souhait de poursuivre le travail de qualité engagé depuis plusieurs mois sur la faisabilité d’un stade sur l’emprise foncière de l’usine Stellantis », conclut Le Parisien.