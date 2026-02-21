Une course au titre indécise entre le PSG et le RC Lens

Lors de cette saison 2025-2026 de Ligue 1, on semble se diriger vers un mano a mano entre le PSG et Lens pour le titre de champion de France. L’issue de ce dernier est indécise.

Si le PSG a remporté les quatre derniers titres de Ligue 1, avec parfois aucune concurrence, cette saison 2025-2026 est différente des autres avec un Lens qui réalise une très belle saison et qui concurrence le PSG pour le titre de champion de France. Les deux équipes se partagent la première place depuis pratiquement le début de la saison. Avant la 23e journée du championnat qui se joue ce week-end, ce sont les Lensois qui sont en tête avec un point d’avance sur les Parisiens. Les deux équipes doivent encore s’affronter mi-avril et ce match pourrait être décisif pour le titre. Le Parisien indique que lors des dix dernières saisons de Ligue 1, l’équipe en tête à l’amorce de la 23e journée de championnat a toujours été couronnée au final. « Si seule une unité sépare Lens et Paris après que 66 d’entre elles ont été mises en jeu, c’est que le rythme des deux compères est, sur l’ensemble de la saison, sensiblement comparable. Ce qui signifie aussi que dans la période où les 36 derniers points vont être distribués, chaque détail aura son importance », avance le quotidien francilien.

À lire aussi : Le calendrier croisés du PSG et de Lens avant leur affrontement

Un choc décisif pour le titre mi-avril

Si le PSG ne s’est incliné qu’à trois reprises cette saison – contre quatre pour Lens – il s’est fait délester de six points sur les douze dernières journées. Soit le double de ce qu’ont abandonné les Lensois, vainqueurs de 11 de leurs 12 derniers matches, souligne Le Parisien. Lors des douze derniers matches de la saison 2025-2026, Paris aura ainsi l’avantage de ne se déplacer qu’à cinq reprises – et donc de recevoir sept fois au Parc des Princes – et, à l’exception de ses rendez-vous contre Monaco, à Lens, puis face à Lyon, n’affrontera que des équipes de deuxième partie de tableau. Tout l’inverse des Nordistes qui, outre Monaco ce samedi et Strasbourg le week-end prochain, devront aussi défier trois des quatre autres équipes du top 5 : Lille dans le derby du Nord, le PSG dans un match capital pour le titre et Lyon en clôture du championnat, indique le quotidien francilien. Nul besoin de longs discours pour rappeler qu’un univers sépare Paris de Lens au niveau de cette expérience que l’on sait indispensable dans la gestion des moments clés. Le PSG écrase évidemment le club nordiste en termes de palmarès et de vécu. Pour José Karl-Pierre-Fanfan, « le titre dépend surtout du PSG » face à la fraîcheur de Lensois qui n’ont glané dans leur histoire qu’une couronne de champion, conclut Le Parisien.