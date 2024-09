Dans cette saison chargée, le PSG se doit d’avoir toutes ses forces vives pour aller au bout de ses objectifs et compte sur le retour de Presnel Kimpembe.

1 an, 6 mois et 21 jours soit 571 jours… Voilà la dernière fois que l’on a vu Presnel Kimpembe sur un terrain de football en match officiel. Le titi parisien avait disputé quelques minutes contre l’Olympique de Marseille avant de rechuter au niveau du tendon d’Achille. Depuis… on attend toujours son retour. Entre reprise compliquée et blessure musculaire, Presnel Kimpembe n’arrive toujours pas à voir le bout du tunnel… même si cela pourrait bientôt changer ! En effet, Le Parisien révèle que l’international français a repris les exercices en individuel à l’extérieur il y a maintenant une semaine, ce qui est une vraie étape marquante. Le joueur a travaillé sur du « renforcement musculaire, effectué des exercices d’appui et de la physiothérapie » avec des retours qui semblent (enfin) positifs !

Toujours pas de retour avant la trêve internationale

Si les dernières nouvelles sont bonnes, il faudra néanmoins être patient pour revoir « Presko » disputer ses premières minutes cette saison. Toujours selon Le Parisien, si son protocole a pu lui permettre d’appréhender de nouvelles sensations au niveau de son tendon d’Achille et avoir désormais la certitude qu’il n’y aura pas de nouveaux pépins, on va devoir attendre après la prochaine trêve internationale pour le voir rejouer avec ses coéquipiers. Le journaliste Marc Mechenoua explique qu’il ne devrait pas reprendre l’entrainement collectif avant la deuxième quinzaine du mois d’octobre. Malgré ses 18 mois sur le flanc, Kimpembe garde « ses réflexes » de vice-capitaine en accueillant « chaleureusement » les dernières recrues parisiennes. Il s’est montré « curieux et avenant » avec Matvey Safonov et Willian Pacho, pourtant son concurrent au poste de défenseur central gauche. Il est aussi présent avec les plus jeunes… comme toujours !