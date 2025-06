Une décision prise ce dimanche pour Ousmane Dembélé

Demain soir (21 heures, DAZN), le PSG affronte Seattle pour le compte de la troisième journée de la phase de poules de la Coupe du monde des clubs. La présence d’Ousmane Dembélé dans le groupe pour cette rencontre sera prise ce dimanche.

Touché aux quadriceps de la cuisse gauche avec l’équipe de France le 5 juin dernier, Ousmane Dembélé a fait le déplacement aux États-Unis avec le PSG pour participer à la Coupe du monde des clubs. L’international français, qui s’entraînait à part depuis le début du séjour américain des Rouge & Bleu, a raté les deux premiers matches de la compétition contre l’Atlético de Madrid (4-0) et Botafogo (0-1). Mais ces derniers jours, il a retrouvé le chemin de l’entraînement collectif et postule donc pour une place dans le groupe qui va aller défier Seattle demain soir, match important dans l’optique de la qualification en huitièmes de finale de la compétition.

Le PSG ne veut prendre aucun risque

Avec son retour à l’entraînement vendredi, le staff du PSG a constaté une progression rapide de sa blessure et une vraie amélioration, indique Le Parisien. « Mais à ce jour, la présence d’Ousmane Dembélé pour cette dernière rencontre de poules paraît toujours incertaine. Luis Enrique ne souhaite prendre aucun risque avec son attaquant et veut éviter une possible rechute en cas de retour prématuré. Le plan est plutôt de compter sur lui lors d’un éventuel huitième de finale, même si le staff se laisse encore 24 heures pour trancher. » Une décision définitive sera prise dimanche à l’issue de la dernière séance programmée dans la matinée sur les terrains de l’université d’Irvine, conclut le quotidien francilien.