Une défense à repenser avec les blessures de Marquinhos et Nuno Mendes

En quelques jours, le PSG a perdu deux de ses titulaires en défense sur blessure, Nuno Mendes et Marquinhos. Luis Enrique va devoir trouver les solutions ces prochaines semaines.

Ces derniers jours, le PSG n’a pas été épargné par les blessures. Samedi dernier, Nuno Mendes, entrée en jeu contre Strasbourg (1-3), a dû quitter ses partenaires avant la fin du match. Il a été victime d’une lésion à la cuisse gauche et devrait être absent jusqu’à la prochaine trêve internationale (9-17 novembre). Contre le Barça mardi soir, ce n’est pas moins de trois joueurs qui se sont blessés. Khvicha Kvaratskhelia va manquer de très nombreux mois de compétition en raison d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit, alors qu’Ousmane Dembélé et Marquinhos ont été victimes de lésion à une cuisse.

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Lucas Hernandez a marqué des points contre le Barça

Si le secteur offensif du PSG est bien fourni, c’est moins le cas pour la défense. Luis Enrique va donc être privé jusque-là de la moitié de sa défense type, pas l’idéal dans un secteur où Paris n’affiche pas les mêmes garanties que la saison passée, avec un seul clean-sheet en douze matches officiels, lance L’Equipe. « La soirée face aux Blaugranas a quand même été marquée par une bonne nouvelle dans son arrière-garde : l’excellente prestation de Lucas Hernandez (…) de quoi offrir une solution rassurante en vue des prochaines échéances. » Pour remplacer Marquinhos et Nuno Mendes, Luis Enrique a plusieurs options. Les plus naturelles sont respectivement Illia Zabarnyi et Lucas Digne, les doublures « officielles ». Mais Lucas Beraldo et Lucas Hernandez ont déjà dépanné axial droit, et peuvent aussi évoluer latéral gauche où l’entraîneur parisien a aussi testé Warren Zaïre-Emery et João Neves. Soit six possibilités, assure le quotidien sportif. Comme en attaque, ces blessures de deux cadres incontournables dans les grands rendez-vous offrent une occasion aux réservistes de s’affirmer, dans un calendrier plutôt favorable qui limite les risques, conclut le quotidien sportif.























