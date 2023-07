Une délégation d’Al Hilal à Paris pour convaincre Mbappé

Le dossier Mbappé est loin d’être terminé. Paris a accepté l’offre de 300M€ d’Al Hilal pour son joueur et a autorisé les deux parties à discuter. Une délégation saoudienne s’est rendue à Paris pour finaliser des dossiers et rencontrer le clan Mbappé.

Aujourd’hui plus que jamais, le PSG est prêt à se séparer de Kylian Mbappé. La fracture est totale entre le club et le joueur. La position de Nasser Al-Khelaïfi est claire : soit une prolongation, soit un départ dès cet été. En ce sens, et après la mise à l’écart du champion du monde 2018 du groupe pour le Japon, le board parisien écoute les offres. Parmi elles, une offre mirobolante venue d’Arabie Saoudite, 300M€ pour le club et un salaire de 700M€ pour Mbappé. Une proposition historique qui n’a pas finit de faire réagir la planète du sport. De son coté, L’Équipe fait mention d’une rencontre qui pourrait avoir lieu prochainement. Présente à Paris pour gérer le dossier de Malcolm qui a passé sa visite médicale dans la capitale, la délégation saoudienne prévoit aussi de rencontrer le clan de Mbappé. Ces derniers espèrent ainsi pouvoir présenter leur offre et le projet au joueur français. Fabrizio Romano évoque un salaire fixe de 200M€ allant jusqu’aux fameux 700M€ via plusieurs accords commerciaux et de droits à l’image. L’idée serait que Mbappé joue une saison à Al Hilal avec ce contrat historique à la clé avant de rejoindre librement le Real Madrid à l’été 2024.

PSG, Real Madrid, Al Hilal: une course à 3

Mbappé est à la croisée des mondes. Officiellement il souhaite rester et sa position est claire, officieusement un potentiel départ n’est pas à écarter. Le PSG cherche avant tout à le prolonger et dans le cas contraire cherchera à vendre son joueur. Paris redouble d’efforts pour mettre la pression à son joueur quitte à le menacer de ne pas jouer de toute la saison. C’est dans ce contexte qu’Al Hilal est venue à la charge avec une offre colossale que le PSG a accepté affirmant avec fermeté sa position. Le club saoudien cherche à tout prix à signer le joueur français lui promettant un pont d’or et un accès libre au Real Madrid au terme de la saison. Du coté de Madrid, on prône la patience en espérant que le prix baisse au cours des semaines. Le joueur ne souhaitant rejoindre uniquement le club madrilène, c’est une course contre la montre qui démarre. Entre la menace de ne pas jouer à Paris, l’offre titanesque saoudienne et le Real Madrid qui reste en stand-by, l’avenir de Mbappé reste dans le flou total.

Les informations venant d’outre-Manche vont dans le même sens. En effet, le journaliste britannique, Ben Jacobs, affirme que la délégation saoudienne est à Paris afin de pouvoir échanger avec Kylian Mbappé. Plus encore « la délégation saoudienne à Paris fera tout son possible pour convaincre Kylian Mbappé de rejoindre Al-Hilal« . Sur le plan financier, le club du Golfe serait ravi de compter sur l’attaquant français pour la saison 2023/2024, et lui offrir un pont d’or, même dans le temps. En effet, en plus des 700 millions d’euros évoqués, l’Arabie Saoudite pourrait offrir des opportunités financières sur le long terme à Kylian Mbappé. Des discussion autour du tourisme sont par exemple évoquées par Ben Jacobs.

Saudi delegation in Paris will do everything possible to convince Kylian Mbappe to join Al-Hilal. Deal on offer flexible. As revealed, Al-Hilal happy to let Mbappe leave for Real in 2024 & offer long-term earning opportunities even after he goes. Tourism deal will be discussed.🇸🇦 pic.twitter.com/Td6U5JsRt4 — Ben Jacobs (@JacobsBen) July 26, 2023 Twitter : @JacobsBen

Ce dernier évoque la façon dont l’Arabie Saoudite tente de convaincre le joueur. L’attaquant parisien devra mesurer à quel point il est tenable pour lui de rester au Paris Saint-Germain entre une possible colère des supporters et des potentielles sanctions sportives de la part de ses dirigeants. C’est la corde sensible sur laquelle tire la délégation saoudienne afin d’attirer le joueur dans ses rangs.