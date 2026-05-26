Une dernière possibilité d’obtenir des places pour la finale de la Ligue des champions

Samedi soir (18 heures, Canal Plus, M6), le PSG affronte Arsenal en finale de la Ligue des champions. Le club de la capitale va rouvrir ponctuellement sa billetterie pour 300 places.

Le PSG va jouer sa deuxième finale de Ligue des champions de suite samedi après-midi contre Arsenal. Après avoir remporté la première Champions League de son histoire sur la pelouse de l’Allianz Arena à Munich la saison dernière, le PSG tentera de soulever sa deuxième C1 consécutive à la Puskas Arena de Budapest. Dans l’enceinte hongroise, 17 200 supporters du club de la capitale pourront pousser les joueurs de Luis Enrique depuis les tribunes. Ce mardi, quatre jours avant l’affrontement contre les Gunners, le PSG va rouvrir sa billetterie pour 300 places, selon RMC Sport.

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Une vague pour les abonnés

Le média sportif indique qu’une ultime phase de vente de 300 places va être lancée ce mardi après-midi pour les abonnés de la vague 2, à la suite d’un travail de réajustement mené par le service billetterie du PSG. Les abonnés ont été prévenus par mail aux alentours de 12h30. Les abonnés du club de la capitale avaient initialement reçu une offre de billets à 70 euros pour le kop parisien (« Fans First »). Pour accéder à cette première vague de vente, plusieurs critères étaient exigés: être un abonné historique, avoir été assidu tout au long de la saison et avoir effectué des déplacements pour soutenir l’équipe, conclut RMC Sport.