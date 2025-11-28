Quentin Ndjantou
Image : PSG.fr

Une deuxième titularisation de suite pour Quentin Ndjantou ?

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas28 novembre 2025

Demain après-midi (17 heures, Ligue 1 +, beIN SPORTS 1), le PSG se déplace à Monaco dans le cadre de la 14e journée de Ligue 1. Quentin Ndjantou pourrait enchaîner une deuxième titularisation de suite.

Le PSG retrouve la Ligue 1 demain après-midi avec un déplacement à Monaco dans le cadre de la quatorzième journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Luis Enrique devra faire sans Achraf Hakimi, Désiré Doué, Nuno Mendes ni Renato Marin. Le coach du PSG pourrait apporter quelques retouches comparé à son onze contre Tottenham, et ce même si le club de la capitale ne rejouera qu’une semaine après avec la réception – au Parc des Princes – de Rennes dans le cadre de la quinzième journée de Ligue 1

Le point médical du PSG avant Monaco / PSG
canalsupporters.com

Ousmane Dembélé également titulaire ?

Même s’il a été en difficulté contre les Spurs, Lucas Chevalier devrait bien garder les buts du PSG contre les Monégasques demain. Selon Le Parisien, Senny Mayulu pourrait être titularisé dans le couloir droit de la défense. Illia Zabarnyi prendrait la place de Marquinhos au côté de Willian Pacho en défense centrale alors que Lucas Hernandez devrait être titularisé dans le couloir gauche. Performants contre Tottenham, Joao Neves, Vitinha et Fabian Ruiz devraient être reconduits au milieu de terrain. Titularisé au poste de faux numéro 9 contre les Anglais, Quentin Ndjantou pourrait enchaîner une deuxième titularisation de suite, cette fois-ci dans le couloir gauche de l’attaque. Le titi accompagnerait Ousmane Dembélé et Kang-in Lee en attaque.

  • Le XI probable du PSG contre Monaco selon Le Parisien : Chevalier – Mayulu, Zabarnyi, Pacho, Hernandez – Neves, Vitinha (cap.), Ruiz – Lee, Dembélé, Ndjantou

Tags
Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas28 novembre 2025

Articles similaires

Hakimi kvaratskhelia

Les coulisses de la rééducation d’Achraf Hakimi

28 novembre 2025
Mikel Arteta

Arteta répond à Kimmich sur sa comparaison entre le PSG et Arsenal

28 novembre 2025
AA1RdTkL

Accord de principe entre le PSG et Willian Pacho pour sa prolongation

28 novembre 2025
Luis Enrique

Enrique : « L’important c’est de marquer plein de buts, peu importe qui marque »

28 novembre 2025
Bouton retour en haut de la page