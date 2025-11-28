Une deuxième titularisation de suite pour Quentin Ndjantou ?

Demain après-midi (17 heures, Ligue 1 +, beIN SPORTS 1), le PSG se déplace à Monaco dans le cadre de la 14e journée de Ligue 1. Quentin Ndjantou pourrait enchaîner une deuxième titularisation de suite.

Le PSG retrouve la Ligue 1 demain après-midi avec un déplacement à Monaco dans le cadre de la quatorzième journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Luis Enrique devra faire sans Achraf Hakimi, Désiré Doué, Nuno Mendes ni Renato Marin. Le coach du PSG pourrait apporter quelques retouches comparé à son onze contre Tottenham, et ce même si le club de la capitale ne rejouera qu’une semaine après avec la réception – au Parc des Princes – de Rennes dans le cadre de la quinzième journée de Ligue 1.

Ousmane Dembélé également titulaire ?

Même s’il a été en difficulté contre les Spurs, Lucas Chevalier devrait bien garder les buts du PSG contre les Monégasques demain. Selon Le Parisien, Senny Mayulu pourrait être titularisé dans le couloir droit de la défense. Illia Zabarnyi prendrait la place de Marquinhos au côté de Willian Pacho en défense centrale alors que Lucas Hernandez devrait être titularisé dans le couloir gauche. Performants contre Tottenham, Joao Neves, Vitinha et Fabian Ruiz devraient être reconduits au milieu de terrain. Titularisé au poste de faux numéro 9 contre les Anglais, Quentin Ndjantou pourrait enchaîner une deuxième titularisation de suite, cette fois-ci dans le couloir gauche de l’attaque. Le titi accompagnerait Ousmane Dembélé et Kang-in Lee en attaque.