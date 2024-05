En froid depuis quelques mois, la mauvaise relation entre Nasser al-Khelaïfi et Kylian Mbappé s’est confirmée juste avant le match face au Toulouse FC ce dimanche.

Depuis l’annonce de son départ en février dernier, la relation entre Nasser al-Khelaïfi et Kylian Mbappé s’est grandement détériorée. Et cela a notamment été perçue lors de la vidéo postée par Kylian Mbappé vendredi dernier pour officialiser son départ du club. Dans son discours, le numéro 7 du PSG n’a pas mentionné son président dans ses remerciements. Alors que la situation était déjà tendue entre les deux hommes, elle aurait fini par exploser ce dimanche soir, juste avant le dernier match de Kylian Mbappé au Parc des Princes face au TFC.

Une discussion qui aurait rapidement tourné au clash

Vécu comme un affront, Nasser al-Khelaïfi a tenté d’obtenir des explications avec son joueur juste avant la rencontre. « Les deux personnalités se sont isolées dans une salle, à l’abri des regards et des oreilles indiscrètes. Le ton est très vite monté. L’explication a rapidement tourné au clash. » précise Le Parisien. « Les murs ont tremblé », rapporte un témoin d’une scène visiblement violente. Cette dispute a notamment retardé de quelques minutes l’entrée des joueurs du PSG à l’échauffement. Privé d’hommage ce dimanche, Kylian Mbappé a seulement reçu une ovation du public et un tifo du CUP à son effigie. « Pendant la remise du trophée Hexagoal, le club n’avait rien préparé, officiellement pris de court par l’officialisation du départ de Mbappé, qui avait choisi de ne rien dire à ses dirigeants », indique le quotidien francilien.

La relation entre les deux hommes était devenue tendue depuis le 9 février dernier, lorsque Kylian Mbappé a confirmé qu’il partira libre à l’issue de la saison. Avant cela, les discussions entre les deux étaient revenues à la normale après un été 2023 très mouvementé marqué par la mise à l’écart de l’attaquant lors de la tournée estivale au Japon. « Ces dernières semaines, le club avait laissé filtré que des discussions devaient avoir lieu pour trouver un terrain d’entente sur les modalités de séparation en plus de l’accord conclu en août dernier. Mais selon nos informations, il n’y avait, ces dernières semaines, aucun échange à ce sujet », conclut LP.

Des discussions autour des détails financiers

De son côté, le journaliste de L’Equipe, Loïc Tanzi, a également apporté ses informations sur ce sujet : « On peut confirmer qu’il y a eu une rencontre entre Mbappé et Al-Khelaïfi avant le match, mais on ne confirme pas pour le moment la dispute. L’objet de la rencontre était les derniers détails financiers, notamment sa prime et ce qu’il laisse financièrement ou pas au PSG. Ils parlaient d’argent. On ne confirme pas la dispute mais on se doute bien que la discussion n’a pas dû être très cordiale. Dernière information, le club va communiquer ce soir (…) À priori, ils se sont vus à 19h30, quelques minutes avant le match, avec Luis Campos, Nasser al-Khelaïfi et Kylian Mbappé, pour essayer d’avancer sur les négociations financières autour de son départ. On ne parle pas de dispute, de clash ou de guerre mais plutôt d’une discussion musclée. Parce que les négociations sont difficiles. Le PSG veut récupérer de l’argent et Mbappé ne veut pas non plus lâcher énormément d’argent. », a déclaré le journaliste dans l’émission « L’Equipe de Greg. »

Le PSG dément une dispute entre Mbappé et al-Khelaïfi

[MAJ] Rapidement après la sortie de cette information, le PSG a réagi. Contacté par RMC Sport, un porte-parole du club a nié les faits. « Il est navrant de voir de fausses nouvelles circuler ce soir. Il n’y a eu aucun différent entre le joueur et le président. Ils se sont régulièrement rencontrés avant les matchs pour finaliser les modalités de départ en fin de saison. Chaque rencontre a été constructive et respectueuse, y compris avant le match d’hier soir », a-t-il déclaré auprès du média sportif. Le club évoque plus une « explication » entre les deux hommes mais sans tension.