Une équipe de France qui marche dans les pas du PSG

Le PSG est la meilleure équipe du monde depuis deux ans. Les principes de jeu de Luis Enrique inspirent beaucoup d’entraîneurs, comme Zinédine Zidane avec la France.

Le PSG possède l’un des meilleurs jeux, si ce n’est le meilleur jeu du monde. Il le doit à Luis Enrique, qui souhaite que son équipe soit indéchiffrable pour ses adversaires. Beaucoup d’entraîneurs essaient de s’inspirer de la philosophie de jeu du coach du PSG. Depuis son arrivée à la tête de l’équipe de France, Zinédine Zidane tente de reproduire avec ses joueurs des principes bien connus des supporters des Rouge & Bleu depuis un peu plus de trois ans. Hier, en conférence de presse, le sélectionneur des Bleus a confirmé qu’il s’inspirait de Luis Enrique pour faire jouer son équipe. Ce lundi, Le Parisien a dévoilé les idées de Luis Enrique que l’ancien entraîneur du Real Madrid a tenté de reproduire avec les Bleus.

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Zinédine Zidane sous le charme de Vitinha et João Neves

Le premier, le positionnement d’Ousmane Dembélé au poste de faux numéro 9. Ce choix de Luis Enrique au milieu de la saison 2024-2025 a complètement changé la carrière de l’international français au PSG. Zizou a tranché dans ce sens parce qu’il estime que la qualité de pressing du Parisien, dont il est le chef à Paris, est à cet instant de sa construction des Tricolores plus importante que les buts de Mbappé. Et indique à ses joueurs que le jeu sans ballon doit devenir une constante de leur univers, avance le quotidien francilien. Le sélectionneur des Bleus souhaite aussi avoir dans son milieu une sentinelle et un milieu joueur. Titulaire lors des deux derniers matches, Lucas Da Cunha s’inscrit dans la lignée d’un Vitinha, avec cette idée de participer à la première relance, de casser des lignes et d’amener du danger offensivement, estime Le Parisien. Il y a un an, il avait été interrogé sur les joueurs qu’il appréciait. Il avait cité Lamine Yamal, Vitinha et João Neves. L’éloge pour deux des trois milieux de terrain du PSG raconte une nouvelle fois ses préférences, et pour la technique en mouvement et pour ce secteur clé, où il a installé jusqu’à présent en relayeur soit Rayan Cherki (deux fois) soit Maghnes Akliouche (en Belgique). Avec la volonté de conserver le ballon et d’épuiser l’adversaire, lance le quotidien francilien. Il y a enfin la volonté de voir le gardien participer à la construction des actions. L’idée consiste à disposer d’une supériorité numérique pour presser toujours plus loin, conclut Le Parisien.















