Une équipe du PSG sans surprise pour le PSG contre Monaco ?

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas24 février 2026

Demain soir (21 heures, Canal Plus), le PSG reçoit l’AS Monaco en barrage retour de la Ligue des champions. Luis Enrique devrait aligner un onze sans surprise.

Après avoir renversé l’AS Monaco la semaine dernière en barrage aller de la Ligue des champions sur la pelouse du stade Louis-II (2-3), le PSG voudra terminer le travail demain soir au Parc des Princes. Pour cette rencontre, Luis Enrique devra faire sans quatre joueurs. Ousmane Dembélé, touché au mollet la semaine dernière doit déclarer forfait pour ce choc contre les Monégasques. C’est également le cas pour Senny Mayulu, Fabian Ruiz et Quentin Ndjantou. Pour composer son onze, le coach du PSG devrait aligner une équipe sans trop de surprise.

Désiré Doué titulaire au poste de faux numéro 9 ?

Dans les buts du PSG, Matvey Safonov, comme depuis son retour de blessure, devrait être préféré à Lucas Chevalier. En défense, Luis Enrique devrait aligner Achraf Hakimi dans le couloir droit, Nuno Mendes dans le couloir gauche, et une charnière centrale Marquinhos-Willian Pacho. Au milieu de terrain, le coach parisien devrait reconduire le trio Warren Zaïre-Emery, Vitinha et Joao Neves, assure Le Parisien. Enfin, l’attaque devrait être composée de Khvicha Kvaratskhelia dans le couloir droit, de Désiré Doué en faux numéro 9 et de Bradley Barcola dans le couloir droit. 

  • Le XI probable du PSG selon Le Parisien :  Safonov – Hakimi, Marquinhos (cap.), Pacho, Mendes – Zaïre-Emery, Vitinha, Neves – Kvaratskhelia, Doué, Barcola

