Une équipe presque type alignée par Luis Enrique pour PSG / Monaco ?

Demain soir (20h45, Ligue 1 +, beIN SPORTS 1), le PSG reçoit Monaco lors de la 25e journée de Ligue 1. Luis Enrique devrait aligner une équipe proche de son équipe type.

Le PSG va retrouver l’AS Monaco pour la quatrième et dernière fois de la saison, et la troisième fois lors de ses cinq derniers matches, demain soir au Parc des Princes. Pour cette rencontre, qui se déroulera cinq jours avant le huitième de finale aller de la Ligue des champions contre Chelsea, Luis Enrique devra faire sans Joao Neves, Fabian Ruiz ni Quentin Ndjantou. Mais le coach du PSG pourrait compter sur Ousmane Dembélé et Senny Mayulu, qui ne figuraient pas sur le point médical et qui ont participé à l‘entraînement collectif de veille de match. Les deux joueurs ne devraient pas débuter ce choc contre les Monégasques.

Lee Kang-in au milieu ?

Au poste de faux numéro 9, le coach du PSG devrait aligner Bradley Barcola, qui avait été intéressant à ce poste contre Le Havre (0-1) le week-end dernier. Khvicha Kvaratskhelia et Désiré Doué devraient accompagner l’international français en attaque, selon Le Parisien. Pour le milieu de terrain, avec les absences de Fabian Ruiz et Joao Neves, Luis Enrique devrait choisir d’aligner Warren Zaïre-Emery et Lee Kang-in aux côtés de Vitinha. En défense, Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho et Nuno Mendes devraient être alignés. Ce quatuor défendrait Matvey Safonov, qui semble avoir pris l’ascendant sur Lucas Chevalier pour le poste de gardien numéro 1 du PSG.