Une équipe sans surprise du PSG pour affronter Arsenal ?

Demain après-midi (18 heures, Canal Plus, M6), le PSG affronte Arsenal en finale de la Ligue des champions. Pour tenter de conserver son titre, Luis Enrique devrait aligner son équipe type.

Le PSG défie Arsenal en finale de la Ligue des champions. Pour ce choc, Luis Enrique pourra compter sur un groupe au complet. Absent depuis le 28 avril et sa blessure en demi-finale aller de la Ligue des champions contre le Bayern Munich, Achraf Hakimi est revenu à l’entraînement collectif du club de la capitale depuis le début de la semaine. Un mois après son dernier match avec les Rouge & Bleu, l’international marocain devrait être titulaire dans le couloir droit de la défense selon Le Parisien. Il accompagnerait Willian Pacho, Marquinhos et Nuno Mendes en défense. Un quatuor qui défendra Matvey Safonov.

Aucune surprise au milieu et en attaque

Au milieu de terrain, le coach du PSG devrait aligner le trio qui a brillé la saison dernière, Vitinha en sentinelle, Joao Neves en relayeur droit et Fabian Ruiz en relayeur gauche. Malgré une très grosse saison au milieu et en arrière droit lorsque Achraf Hakimi était absent, Warren Zaïre-Emery devrait commencer cette finale de la Ligue des champions entre le PSG et Arsenal sur le banc. Enfin, pour l’attaque, il ne devrait pas y avoir de surprise non plus selon Le Parisien. Auteur d’une finale XXL contre l’Inter Milan la saison dernière (deux buts, une passe décisive), Désiré Doué est attendu dans le couloir droit. Il accompagnerait Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia.