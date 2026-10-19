Une équipe sans surprise pour le PSG contre Barcelone ?

Demain soir (21 heures, Canal Plus Foot), le PSG affronte le FC Barcelone. Pour ce choc de la troisième journée de la phase de ligue, Luis Enrique devrait aligner une équipe proche de son équipe type.

Après sa victoire contre Manchester City la semaine dernière, le PSG retrouve la Ligue des champions demain soir avec un nouveau choc contre le FC Barcelone au Parc des Princes lors de la troisième journée de la phase de ligue. Pour ce match, Luis Enrique devrait compter sur un groupe quasiment au complet. Seuls Alessandro Longoni et Nuno Mendes, victime d’une lésion à la cuisse gauche contre Strasbourg, manqueront à l’appel. Le coach parisien devrait aligner une équipe qui s’approche de son équipe type.

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Warren Zaïre-Emery pour remplacer Nuno Mendes ?

Selon Le Parisien, le coach du PSG devrait aligner Matvey Safonov dans les buts. Pour remplacer le latéral portugais, Luis Enrique devrait choisir Warren Zaïre-Emery. Le titi parisien accompagnerait Marquinhos, Willian Pacho et Achraf Hakimi en défense. Après avoir commencé la rencontre contre Strasbourg sur le banc, Fabián Ruiz et Vitinha devraient être titulaires aux côtés de João Neves dans l’entrejeu face au FC Barcelone. Enfin, pour l’attaque, le coach du PSG pourrait aligner Désiré Doué dans le couloir droit, Khvicha Kvaratskhelia dans le couloir gauche et Ousmane Dembélé en pointe.