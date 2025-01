Une équipe sans surprise pour le PSG contre Stuttgart ?

Demain soir (21 heures, Canal Plus Foot), le PSG affronte Stuttgart en Ligue des champions. Pour cette rencontre, Luis Enrique devrait aligner une équipe quasiment type.

Pour son dernier match de la phase de ligue de la Ligue des champions, le PSG se déplace à Stuttgart. Actuellement 22e et qualifié pour les barrages de la compétition, le club de la capitale voudra bien finir le travail contre les Allemands pour remonter au classement et poursuivre l’aventure en Europe cette saison. Pour ce match contre Stuttgart, Luis Enrique peut compter sur un groupe quasiment au complet. Seuls Nuno Mendes, suspendu, et Ibrahim Mbaye, blessé, sont absents.

Lucas Hernandez à la place de Nuno Mendes ?

Contre Stuttgart, le coach du PSG devrait aligner Gianluigi Donnarumma dans les buts. Laissé au repos contre le Stade de Reims, Achraf Hakimi devrait retrouver sa place dans le couloir droit. Idem pour Marquinhos, qui devrait être associé à Willian Pacho en défense centrale. Pour remplacer Nuno Mendes, suspendu, Luis Enrique devrait choisir Lucas Hernandez, selon Le Parisien. Le quotidien francilien explique ensuite que Vitinha, Joao Neves et Warren Zaïre-Emery même si le titi serait en balance avec Fabian Ruiz, devrait débuter au milieu. Enfin, le trio Désiré Doué, Ousmane Dembélé et Bradley Barcola devrait être aligné en attaque.